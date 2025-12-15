Ortona, l'Ater Chieti approva il progetto esecutivo per ricostruire piazza 28 dicembre in località Fonte Grande

A ripercorrere le fasi di tutto il difficile iter per arrivare alla svolta è stato il presidente dell'Ater Chieti Antonio Tavani nel corso di una conferenza stampa a Ortona con il sindaco Angelo Di Nardo.

Una ferita aperta dal 2021 comincia finalmente a rimarginarsi. Con i fondi FSC dell’“Accordo di Coesione 2021-2027”, richiesti da ATER Chieti a fine 2024 e assegnati dalla Regione Abruzzo per un importo complessivo di 3 milioni e 720 mila euro, il Consiglio di Amministrazione di ATER ha approvato il progetto esecutivo per la demolizione e ricostruzione di due edifici di Piazza XXVIII Dicembre, evacuati nella drammatica notte tra il 5 e il 6 ottobre 2021.

Il C.D.A., riunitosi eccezionalmente nella sede di Ortona, ha dato il via libera a un intervento che segna un punto di svolta per il quartiere di Fonte Grande. Il progetto ha già ottenuto la validazione tecnica esterna, obbligatoria per lavori di importo superiore ai 3 milioni di euro, e sarà appaltato tramite AreaCom, agenzia di committenza unica regionale, su mandato di ATER Chieti.

A ripercorrere quelle ore difficili è il presidente di ATER Chieti, Antonio Tavani: “Quella notte il Sindaco di Ortona mi raggiunse telefonicamente e insieme concordammo le prime operazioni, decidendo e disponendo l’ordinanza di evacuazione, eseguita nelle ore successive. Furono momenti drammatici, simili alle immagini degli sgomberi post-terremoto”. Da quel momento ATER Chieti, in stretta collaborazione con gli uffici comunali, si è fatta carico di una complessa operazione assimilabile a una vera e propria emergenza di protezione civile.

Il 6 ottobre 2021 il Comune di Ortona, con ordinanza sindacale n. 202, dispose l’interdizione all’uso delle otto unità abitative della palazzina di Piazza XXVIII Dicembre n. 27. A seguito dei sopralluoghi effettuati dal Presidente, dal Direttore e dai tecnici di ATER, l’evacuazione fu estesa anche ai due edifici gemelli ai civici 23 e 25, per ulteriori 16 unità abitative, realizzate con la medesima genitura progettuale e costruttiva.

L’operazione si concluse il 26 ottobre 2021 con l’emissione di una nuova ordinanza sindacale che sancì l’interdizione all’uso di tutte le palazzine interessate. Contestualmente ATER Chieti avviò una serie di interventi per la messa in sicurezza degli immobili, installando sensori di monitoraggio statico-strutturale, attivando servizi di vigilanza e videosorveglianza e istituendo un tavolo tecnico operativo che autorizzò il presidente a utilizzare risorse aziendali per la gestione dell’emergenza. Nel frattempo intervenne anche il sequestro dell’immobile al civico 27 disposto dalla Procura della Repubblica di Chieti (art. 253 c.p.p.), successivamente archiviato.

Il 2 novembre 2021 si concluse l’evacuazione e la sistemazione temporanea di inquilini, proprietari e familiari in case, alberghi e B&B. Tra il 3 e il 30 novembre ATER Chieti rese disponibili 24 nuovi alloggi, mentre tra il 6 e il 15 dicembre furono completati i traslochi, consentendo agli assegnatari di stabilirsi nelle nuove abitazioni, dove tuttora risiedono. Solo nel giugno 2022, dopo i lavori di puntellatura e messa in sicurezza del civico 27, gli ex residenti poterono recuperare i propri effetti personali, accompagnati dalla Polizia Municipale e operando con la massima cautela. L’intera gestione dell’emergenza ha comportato per ATER Chieti un impegno economico pari a 752.182,08 euro.

Soddisfazione viene espressa dal sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo: “L’approvazione del progetto esecutivo segna un passaggio decisivo per restituire a Fonte Grande un luogo che la città attende da troppo tempo. La ricostruzione di Piazza XXVIII Dicembre non è solo un intervento edilizio: è la risposta concreta a una ferita aperta nel 2021, che ha costretto decine di famiglie a lasciare le proprie case dall’oggi al domani. Oggi possiamo dire che quel capitolo si sta chiudendo. Ringrazio Ater Chieti per il lavoro svolto e per la collaborazione continua con il Comune: questo risultato è frutto di una responsabilità condivisa e di un impegno che non si è mai interrotto. Ora guardiamo avanti, con l’obiettivo di garantire sicurezza, qualità e una nuova centralità a un quartiere che merita di tornare a vivere appieno la propria quotidianità”.

A chiudere, ancora le parole del presidente Tavani: “Avevamo preso un impegno con la città e con tutti, e sono felice che grazie a tutti possiamo mettere a terra questa idea di ricostruzione, che a molti per tanto tempo è parso solo un sogno”.