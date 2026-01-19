Open Day dell’Esercito a L’Aquila: porte aperte ai giovani aspiranti VFI

Al 9° reggimento alpini una giornata di orientamento per conoscere impiego operativo, carriera e opportunità formative dell’Esercito Italiano

L’Aquila, 19 gennaio 2026 – Il Comando Militare Esercito “Abruzzo – Molise” ha organizzato, nella sede del 9° reggimento alpini dell’Aquila, un Open Day dedicato ai giovani aspiranti Volontari in Ferma Iniziale (VFI), offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino il mondo dell’Esercito Italiano.







I partecipanti sono stati accolti dal personale militare e, dopo la cerimonia dell’alzabandiera, hanno preso parte a una serie di incontri informativi. L’iniziativa ha posto particolare attenzione all’impiego operativo, alle capacità logistiche e alle prospettive di carriera, consentendo inoltre di osservare da vicino mezzi ed equipaggiamenti in dotazione all’Esercito. Nel corso della giornata, svoltasi all’interno della caserma “Pasquali – Campomizzi”, i giovani hanno avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con Volontari, Sottufficiali e Ufficiali, che hanno condiviso le proprie esperienze professionali e illustrato le modalità di accesso alla carriera militare. L’Open Day si conferma così un’importante occasione di orientamento, capace di offrire una panoramica completa sulle opportunità professionali, formative e lavorative messe a disposizione dall’Esercito Italiano, fornendo informazioni utili per affrontare consapevolmente tutte le fasi concorsuali. Dal 12 gennaio è possibile presentare domanda di arruolamento per il 2° blocco 2026. La candidatura è aperta ai cittadini di nazionalità italiana di età compresa tra i 18 e i 24 anni non compiuti. Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato al 10 febbraio 2026.