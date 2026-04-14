Marsilio: Due giorni di stop per costruire un sistema idrico moderno, efficiente e duraturo

"I lavori in corso sul sistema idrico dell’area metropolitana pescarese rappresentano un passaggio storico per l’Abruzzo. La chiusura dei rubinetti in questi due giorni è un disagio temporaneo, ma necessario per realizzare interventi che, dopo oltre mezzo secolo, consentiranno di superare definitivamente le fragilità di una rete ormai obsoleta."
"Per anni si è preferito rinviare le scelte, limitandosi a tamponare le emergenze. Oggi, invece, abbiamo deciso di intervenire in modo strutturale: sostituendo le vecchie tubazioni, installando nuovi adduttori, digitalizzando l’intero sistema idrico e garantendo una gestione più efficiente e trasparente. Questi lavori dell'ACA si inseriscono nella cornice di un vasto programma sul sistema idrico regionale che coinvolge tutto i sei gestori acquedottistici e i consorzi di bonifica. Lavori resi possibili anche grazie agli ingenti investimenti della Regione Abruzzo attraverso i fondi di coesione europei — parliamo di centinaia di milioni di euro — segnano un punto di svolta decisivo. Due giorni di disagio valgono il prezzo di un futuro migliore: un sistema capace di portare più acqua nelle case dei cittadini e più risorse nei campi degli agricoltori, maggiore efficienza nelle aree industriali. La Regione e le società di gestione acquedottistiche stanno operando in piena sinergia per consegnare agli abruzzesi un servizio moderno, sicuro e sostenibile. Anche la SASI è al lavoro senza sosta per ripristinare il servizio nei comuni colpiti dall’alluvione. Le linee principali riparate a tempo di record. Stiamo investendo sul futuro, mettendo fine a decenni di inefficienze. Questo è il vero senso dei disagi di oggi: un sacrificio momentaneo che prepara un Abruzzo più forte e più moderno". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.