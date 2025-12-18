Marsilio al MASE: confronto con il ministro Pichetto Fratin su Piano alluvioni Aterno-Pescara

Il presidente della Regione Abruzzo e l'assessore D'Annuntiis ricevuti tempestivamente dal ministro. "Passaggio utile per affrontare le criticità"

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l’assessore Umberto D’Annuntiis hanno incontrato questo pomeriggio a Roma, presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il ministro Gilberto Pichetto Fratin.

Al centro del colloquio la nuova perimetrazione del Piano stralcio di difesa dalle alluvioni del bacino Aterno-Pescara e le ricadute sul territorio. “Ringrazio il ministro Gilberto Pichetto Fratin – ha dichiarato il Presidente Marsilio al termine dell’incontro – per averci ricevuto con tempestività e per aver favorito il confronto con l’Autorità di bacino dell’Appennino Centrale, alla presenza del Segretario generale Marco Casini. Un passaggio utile per affrontare le criticità legate alla nuova perimetrazione e per imprimere la massima accelerazione agli interventi di messa in sicurezza del territorio”.