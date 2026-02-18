LFoundry: attivato in Regione Abruzzo il tavolo per i lavoratori in somministrazione

L’assessore Magnacca: convocheremo il tavolo, allargando lo stesso alla interlocuzione con tutte le parti confidando nel rispetto da parte dell’azienda di accordi già presi.

Si è tenuto stamane a Pescara, presso la sede dell’assessorato alle Attività produttive, il tavolo regionale sullo stato dei lavoratori in somministrazione in LFoundry di Avezzano. L’azienda, per il tramite di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, aveva anticipato la sua assenza. “Ho accolto l’invito delle parti sindacali a convocare un incontro in Regione – spiega l’assessore alle Attività produttive e Lavoro Tiziana Magnacca – per meglio conoscere le richieste dei sindacati dei lavoratori somministrati e la situazione attualmente esistente in termini di ammortizzatori sociali per questa categoria di dipendenti. Ci è stato comunicato che il 100% dei lavoratori in somministrazione è attualmente in sospensione con il sostegno al reddito previsto per il settore pari all’80% della retribuzione. I sindacati chiedono, come è giusto, il rispetto dell’accordo siglato lo scorso anno e quello di solidarietà del novembre 2024 che riconosce, come già prevede la legge, parità di trattamento fra tutti i lavoratori. Riconvocheremo il tavolo – conclude l’assessore Magnacca -allargando lo stesso alla interlocuzione con tutte le parti confidando nel rispetto da parte dell’azienda di accordi già presi”.