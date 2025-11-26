Mercoledì 26 Novembre 2025

Attualità

Le Donne fanno Gol, seconda tappa a Lanciano: Formazione e lavoro per vincere contro la violenza

26/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
L’assessore Tiziana Magnacca: la Regione è pronta ad ogni forma di collaborazione con la scuola, con le imprese e con le istituzioni per allargare le maglie del mercato del lavoro attraverso la formazione.

Pescara, 27 novembre 2025 - In occasione della Giornata internazionale per leliminazione della violenza contro le donne, la Regione Abruzzo organizza liniziativa Le Donne fanno GOL, un ciclo di incontri con gli studenti abruzzesi che unisce live podcast, testimonianze, formazione e orientamento per riflettere sul ruolo decisivo che lavoro, competenze e autonomia economica svolgono nella prevenzione e nel superamento della violenza.

Dopo lavvio del 25 novembre a Vasto, il tour regionale prosegue venerdì 28 novembre a Lanciano, presso il Liceo Classico Vittorio Emanuele II, per poi toccare nelle settimane successiveAtri, Giulianova, Avezzano e Ortona, con lobiettivo di diffondere consapevolezza e promuovere laccesso ai percorsi del Programma GOL sullintero territorio abruzzese.

La realtà di tutti i giorni - sottolinea l'Assessore al Lavoro e alle Attività produttive, Tiziana Magnacca - ci consegna un quadro in cui le donne continuato a trovare ostacoli nella ricerca del lavoro e di un reddito stabile. Noi riteniamo che solo una decisa azione in favore della formazione possa mettere nella disponibilità delle donne quegli strumenti necessari per entrare con maggiore facilità nel mercato del lavoro. Le situazioni di fragilità, com’è quella della donna vittima di una violenza, acuiscono il divario ed è per questo che il nostro compito è sensibilizzare, informare e far capire ai più giovani che ci sono opportunità reali di crescita e miglioramento delle condizioni sociali.

Lappuntamento di Vasto ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, degli operatori dei Centri per limpiego, delle forze dellordine, dei Centri antiviolenza e di professioniste del territorio. La conduzione è stata affidata allaDirettrice di Confimi Industria Abruzzo, Alessandra Relmi,che ha guidato e guiderà le tappe successive del il live podcast insieme alle ospiti e ai testimoni delliniziativa.

Perché un evento dedicato alla formazione e allindipendenza economica delle donne

In Abruzzo, nonostante nellultimo anno il tasso di occupazione sia cresciuto fino al 61,2%, il divario di genere resta significativo: secondo i dati ISTAT, il tasso di occupazione femminile nella regione si ferma al 36,1%, contro il 53% maschile. Una distanza che si traduce in minori opportunità, maggiore vulnerabilitàeconomica e maggiori difficoltà nel ricostruire la propriaautonomia in situazioni di fragilità o violenza.

La formazione, in questo scenario, rappresenta una leva strategica: a livello nazionale, le donne mostrano una partecipazione ai percorsi formativi superiore a quella maschile (47,5% vs 41,6%, fonte ISTAT), a dimostrazione di una forte volontà di aggiornamento e riscatto. Offrire percorsi accessibili, concreti e orientati al lavoro significa sostenere direttamente lindipendenzaeconomica, uno dei principali fattori protettivi contro la violenza.


Il Programma GOL in Abruzzo: un sostegno concreto

La Regione Abruzzo ha recentemente attivato un Patto per le competenze e per loccupazione, con una dotazione di 7,2 milioni di euro, rivolta a disoccupati e categorie fragili, nellambito del Programma GOL. Un impegno rilevante che si inserisce in un quadro nazionale più ampio: il Programma punta a raggiungere 3 milioni di beneficiari entro il 2025, con 800.000 persone coinvolte in percorsi formativi e 300.000 in attività di rafforzamento delle competenze digitali.

 

Le Donne fanno GOL' vuole collocarsi in questo contestoaggiunge lAssessore Magnaccafar capire ai più giovani quali sono le opportunità di crescita professionale attraverso la formazione, creando allo stesso tempo un momento di confronto tra le istituzioni sul valore della formazione e dellaggiornamento professionale come strumenti di autonomia. Da qui lidea di coinvolgere più comunità, ma soprattutto lanciare un messaggio inequivocabile: la Regione è pronta ad ogni forma di collaborazione con la scuola, con le imprese e con le istituzioni per  allargare le maglie del mercato del lavoro attraverso la formazione.

