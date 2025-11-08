Sabato 08 Novembre 2025

“Cantieri A14, i Sindaci abruzzesi vogliono risposte da Autostrade per l’Italia

08/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
I Sindaci della costa abruzzese chiedono ad Autostrade per l’Italia un incontro urgente per chiarire tempi, criticità e sicurezza dei lavori sulla A14.

È tempo di risposte. I Sindaci dei Comuni della costa abruzzese, attraverso una richiesta formale inviata da Enrico Di Giuseppantonio – primo cittadino di Fossacesia e vicepresidente del Consiglio Nazionale ANCI – hanno sollecitato un incontro urgente con Autostrade per l’Italia per ottenere aggiornamenti puntuali sullo stato dei lavori lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra Termoli e Pedaso, con particolare attenzione alla parte che attraversa l’Abruzzo.

La richiesta, avanzata anche a nome dei Comuni in cui insistono i caselli autostradali, arriva in un momento in cui la rete viaria adriatica è segnata da cantieri continui, restringimenti di carreggiata e rallentamenti che stanno mettendo a dura prova automobilisti, pendolari e operatori del trasporto. “Abbiamo ritenuto necessario – spiega Di Giuseppantonio – chiedere ad Autostrade per l’Italia un quadro chiaro e aggiornato sullo stato dei lavori, sui tempi previsti per la loro conclusione e sulle eventuali criticità ancora presenti. I cittadini chiedono trasparenza e risposte concrete, e come amministratori locali abbiamo il dovere di informarli con precisione e responsabilità.”

Le condizioni di percorrenza lungo la dorsale adriatica, soprattutto nei fine settimana e nei periodi di maggiore traffico, stanno diventando sempre più difficili. I disagi non riguardano soltanto la viabilità, ma anche la sicurezza e l’economia dei territori, penalizzata da una mobilità compromessa e da tempi di percorrenza dilatati. L’obiettivo dei Sindaci è chiaro: avviare un dialogo diretto e costruttivo con Autostrade per l’Italia, per condividere dati, aggiornamenti e strategie in grado di limitare i disagi e garantire una maggiore sicurezza lungo un’arteria vitale per la regione. “Un confronto aperto – aggiunge Di Giuseppantonio – è indispensabile per ristabilire fiducia e consentire ai territori di affrontare con consapevolezza questa fase complessa dei lavori. L’A14 è un’infrastruttura fondamentale per l’Abruzzo e per tutto il corridoio adriatico: non possiamo permetterci incertezze o mancanza di comunicazione.”

I primi cittadini confidano ora in una risposta tempestiva da parte di Autostrade per l’Italia, convinti che solo la collaborazione e la trasparenza possano garantire ai cittadini le informazioni e la sicurezza che meritano.

