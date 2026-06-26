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Lanciano, inaugurata la nuova sede del Centro per l'Impiego

26/06/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Lanciano, inaugurata la nuova sede del Centro per l'Impiego

I nuovi uffici occupano una superficie di 360 metri quadrati presso il Polo Fieristico di Iconicella e serviranno un bacino di 45 Comuni del territorio.

Taglio del nastro questa mattina per inaugurare la nuova sede del Centro per l’Impiego (CPI) di Lanciano, trasferito nei locali all'interno del Polo Fieristico "LancianoFiera", in località Iconicella. Un taglio del nastro significativo per la struttura frentana che, in base ai dati regionali, si conferma l'ufficio per il lavoro più produttivo dell'intero Abruzzo.

L’inaugurazione si inserisce nel programma di riorganizzazione promosso dalla Regione Abruzzo, che prevede non solo il trasferimento logistico, ma anche un rinnovamento dei servizi e degli spazi interni. La sede di Lanciano adotta infatti il nuovo layout omogeneo stabilito per tutti i 15 centri abruzzesi, caratterizzato da arredi moderni e funzionali studiati per accogliere l'utenza e ottimizzare l'attività degli operatori.

All'evento hanno preso parte il sindaco di Lanciano Filippo Paolini, l’assessore regionale alle Attività Produttive e al Lavoro Tiziana Magnacca, i consiglieri regionali Nicola Campitelli e Francesco Prospero, gli assessori del comune di Lanciano, Bomba, Amoroso, Troilo, la responsabile del centro Violetta Martino, ai sindaci del territorio. Sono 45 i Comuni del comprensorio afferenti alla struttura. 

«Oggi inauguriamo una nuova concezione dei servizi per il lavoro», ha spiegato l’assessore regionale Tiziana Magnacca. «I CPI sono stati rinnovati sia nelle strutture sia nelle funzioni. Grazie agli indirizzi nazionali, non sono più uffici isolati ma veri punti di riferimento per l'orientamento e l'intermediazione tra domanda e offerta. Il centro di Lanciano è il più efficiente della regione e l'obiettivo è consolidare questo ruolo pubblico e gratuito a supporto di imprese e cittadini».

La scelta della nuova collocazione è stata sottolineata anche dal sindaco Filippo Paolini, che ha evidenziato il miglioramento logistico della struttura: «I locali di Iconicella garantiscono un'ottima accessibilità e un'ampia disponibilità di parcheggi. La sede è stata progettata con spazi adeguati, capaci di valorizzare la professionalità dei dipendenti e di accogliere al meglio gli utenti».

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