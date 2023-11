Lanciano guida la coprogettazione per l'inclusione delle persone autistiche nella provincia di Chieti

Lanciano, capofila dell'iniziativa, promuove la partecipazione del Terzo Settore per progetti innovativi a sostegno delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie.

Lanciano si prepara a un'innovativa iniziativa volta a migliorare l'inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico, annunciando il suo ruolo di capofila nell'ambizioso progetto di coprogettazione. L'Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Lanciano, Cinzia Amoroso, della Lega, ha dichiarato con enfasi l'impegno dell'amministrazione nel candidarsi per accedere al fondo nazionale per l'inclusione delle persone con disabilità, con un finanziamento di circa € 600.000,00, secondo l'avviso della Regione Abruzzo.

Il progetto coinvolge diversi ambiti sociali della provincia di Chieti, con Lanciano che si pone come punto di riferimento per promuovere l'inclusione e la realizzazione di percorsi dedicati alle persone autistiche e alle loro famiglie. "Cooperare con il Terzo Settore e collaborare con la neuropsichiatria infantile sono passaggi fondamentali per creare nuovi percorsi in un contesto innovativo", ha sottolineato l'Assessore.

Un incontro preliminare, tenutosi il 17 ottobre 2023, ha visto la partecipazione di tutti i responsabili degli uffici di piano degli Ambiti sociali della provincia di Chieti, insieme a numerose associazioni e enti come Autismo Abruzzo, Asperger Abruzzo, Fondazione Oltre le parole, Fondazione Il Cireneo onlus per l'autismo e Anffas Abruzzo. Anche la neuropsichiatria infantile e il Centro di salute mentale hanno preso parte all'importante discussione. Questo incontro ha rappresentato un primo passo cruciale per fornire un sostegno concreto alle persone autistiche e alle loro famiglie.

Il progetto prevede due linee di azione da finanziare: la prima si concentra su percorsi di assistenza alla socializzazione per minori e giovani fino ai ventuno anni, anche tramite voucher; la seconda linea di azione è dedicata alle persone con la stessa problematica dai 18 anni in poi, con progetti sperimentali mirati alla formazione e all'inclusione lavorativa.

In vista di coinvolgere attivamente il Terzo Settore, il Comune di Lanciano ha pubblicato un avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, indirizzato a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore che operano nella provincia di Chieti e hanno esperienza nel campo della disabilità. I progetti proposti dovranno essere inviati entro le ore 12:00 del 10 novembre 2023 al Comune di Lanciano, per essere valutati da una commissione apposita.

Il Comune lavorerà successivamente con i partner selezionati per elaborare un progetto esecutivo, sintetizzando le proposte selezionate da trasmettere alla Regione Abruzzo entro il 4 dicembre 2023.

L'Assessore Cinzia Amoroso ha concluso affermando: "Grazie a questo nuovo strumento, come amministrazione ci sentiamo molto più vicini alle persone con disturbo dello spettro autistico." Questo progetto promette di aprire nuovi orizzonti per un'effettiva inclusione e supporto delle persone autistiche, costituendo un passo significativo verso una maggiore consapevolezza e azione concreta a beneficio di tutta la comunità.