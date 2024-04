La Polizia Locale di Pescara attiva un canale whatsapp per informare i cittadini

La Polizia Locale di Pescara ha attivato un canale broadcast WhatsApp.

Si tratta di uno strumento di comunicazione moderno e innovativo messo a disposizione dalla Polizia Locale attraverso il noto servizio di messaggistica istantanea. Chiunque sia interessato può iscriversi al canale per accedere ai contenuti che saranno resi disponibili, di volta in volta, dal Comando di Polizia Locale, che ha pensato e realizzato il tutto. La finalità del nuovo servizio è di rendere fruibili, anche in tempo reale, informazioni e notizie aventi rilevanza per la popolazione pescarese, quali, ad esempio, allerte e bollettini meteo, chiusure stradali e modifiche alla viabilità urbana. L’implementazione del canale ha carattere sperimentale e il suo funzionamento sarà garantito per l’anno 2024, per poi valutare il da farsi. I primi contenuti saranno resi disponibili a far data da lunedì 8 aprile 2024, in particolar modo quelli relativi alle modifiche alla viabilità delle strade interessate dal passaggio della competizione ciclistica “Giro d’Abruzzo”, la cui prima tappa si concluderà a Pescara in Piazza Duca degli Abruzzi, nella giornata di martedì 9 aprile p.v..

Per iscriversi al canale è possibile utilizzare il seguente link: https://whatsapp.com/channel/0029VaPcOav3WHTanPrIXo3s