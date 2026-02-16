Lunedì 16 Febbraio 2026

Attualità

L’Esercito continua a incontrare i giovani in Abruzzo

16/02/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Orientamento e opportunità di carriera in uniforme

Proseguono in tutta la regione Abruzzo le attività di orientamento e informazione promosse dagli Infoteam del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”, finalizzate a supportare gli studenti prossimi all’ingresso nel mondo del lavoro nella conoscenza delle opportunità professionali offerte dall’Esercito Italiano. 

Nel corso degli incontri, gli uomini e le donne dell’Esercito illustrano i diversi percorsi di arruolamento disponibili, fornendo indicazioni puntuali sui requisiti di accesso, sulle modalità di partecipazione ai concorsi e sugli sviluppi di carriera. Tra le opportunità attualmente aperte, è possibile per i giovani tra i 18 e i 24 anni partecipare al concorso per 3.000 Volontari in Ferma Iniziale (VFI), con scadenza il 18 febbraio 2026. I bandi e tutte le informazioni di dettaglio sono consultabili sul portale ufficiale dell’Esercito Italiano www.esercito.difesa.it.

L’iniziativa rientra nel più ampio impegno dell’Esercito volto a favorire un dialogo diretto con le nuove generazioni, offrendo strumenti concreti per una scelta consapevole e informata verso una carriera al servizio del Paese.

