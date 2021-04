L’amministrazione comunale di Giulianova incontra il piccolo Leonida, il primo bimbo nato in Abruzzo del 2021

Questa mattina il sindaco Jwan Costantini, insieme alla vice Lidia Albani e al presidente del consiglio Paolo Vasanella, ha ricevuto la visita del piccolo Leonida, il primo bimbo nato in Abruzzo nel 2021, insieme ai genitori giuliesi Marcella e Stefano Venanzi.

Leonida, che reca il nome di un grande re spartano, è nato nel reparto di Ostetricia dell’ospedale di Sant’Omero nella notte di Capodanno, esattamente all’1.07.

“Conoscere il piccolo Leonida e la sua famiglia è per noi motivo di gioia – dichiara il sindaco Costantini- ero infatti molto dispiaciuto di non essere potuto andare a trovarlo in ospedale ma le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria ce l’hanno impedito. Oggi abbiamo voluto consegnare a Leonida e alla sua famiglia un piccolo riconoscimento, che gli sia d’augurio per una vita florida e realizzata”.



L’amministrazione ha omaggiato la famiglia di Leonida Venanzi con un piccolo regalo ed una targa recante la frase, “la tua nascita è un raggio di speranza tra le incertezze e le difficoltà della pandemia. La tua vita sia esempio di virtù e coraggio”.