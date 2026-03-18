L'assessore Santangelo: presentato agli stakeholders il Progetto Smart Skills Abruzzo

L'assessore regionale alla Formazione professionale: “Innalzando la qualità dell’occupazione, rafforziamo la competitività delle imprese abruzzesi”

Il progetto “SMART SKILLS ABRUZZO”, promosso dalla Regione Abruzzo e realizzato insieme al FormezPA, è stato presentato questa mattina dall’assessore alla Formazione professionale Roberto Santangelo e dalla dirigente al Servizio Formazione e Apprendimento permanente Nicoletta Bucco ai rappresentanti regionali delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, dei Poli di Innovazione e delle tre università abruzzesi.

Cuore dell’iniziativa, come già annunciato, è la creazione di un Osservatorio regionale, uno strumento innovativo e ambizioso che consentirà di monitorare in modo sistematico l’evoluzione del mercato del lavoro, individuare i fabbisogni professionali emergenti e supportare l’aggiornamento del sistema regionale delle qualificazioni.

“L’obiettivo condiviso nel corso dell’incontro - ha affermato l’assessore Santangelo - è quello di innalzare il livello qualitativo dell’occupazione nella nostra regione per rafforzare la competitività delle imprese abruzzesi, sviluppando competenze coerenti con le trasformazioni in atto nel mercato del lavoro. Il dialogo con gli stakeholders ci dà l’opportunità di immaginare nuove professioni che oggi non conosciamo ancora. Il percorso durerà 4 anni ma è pensato per essere dinamico, pertanto già con le risultanze del primo anno di attività saremo in grado di programmare nuovi percorsi formativi”. Importanti la risposta e l’interesse degli stakeholders coinvolti, che hanno condiviso la necessità di ascolto e la creazione di percorsi che interpretino le reali esigenze delle imprese e il bisogno di dinamismo. Saranno i Poli di Innovazione e le associazioni di categoria a individuare un campione ristretto di imprese da coinvolgere in un’indagine pilota, funzionale alla successiva rilevazione massiva. Nella selezione sarà data particolare attenzione alle aziende impegnate nei settori della transizione green, intelligenza artificiale, cybersecurity, deep tech e biotecnologie, ambiti che rappresentano le principali direttrici di trasformazione del mercato del lavoro nei prossimi anni. A condurre le interviste saranno gli esperti del gruppo di lavoro di FormezPA. L’iniziativa si inserisce tra le azioni strategiche del Programma Regionale FSE+ 2021–2027 Abruzzo.