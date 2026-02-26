Industria: risorse per 3,5 mln per miglioramento viabilità su area industriale Val di Sangro

Si tratta di lavori finanziati dalla Regione Abruzzo tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027.

“Prosegue la serie di interventi di ripristino e miglioramento della viabilità nell’area industriale di Atessa-Paglieta a servizio delle imprese che operano nella Val di Sangro, cuore industriale dell'Abruzzo, che ospita uno dei distretti dell’automotive più importanti d'Europa”.

Ad annunciarlo il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, a proposito della ripresa degli interventi relativi al primo contratto attuativo dell’accordo quadro che prevede un impegno di 3,5 milioni di euro e la conclusione dei lavori per il prossimo novembre. Lavori finanziati dalla Regione Abruzzo tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027. Il piano dei lavori, gestito dall'Arap, prevede la fresatura, la risagomatura e il rifacimento del manto d'usura e della segnaletica dei tratti di viabilità che presentano le maggiori criticità dovute all’usura del tempo.

“Dopo il primo intervento avviato lo scorso dicembre sul tratto di via Napoli/via Torino, nei pressi dell’ingresso 28 dello stabilimento Stellantis, i lavori stanno ora interessando – segnala l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca – un tratto di circa 600 metri di via Catania, con la fresatura, la risagomatura con binder e il rifacimento del tappeto di usura dell'intera carreggiata. Nelle prossime settimane gli interventi – annuncia l’assessore Magnacca – interesseranno via Aosta, viabilità di circa 1.800 metri dietro lo stabilimento Stellantis, e via Napoli/via Torino, quest'ultima importante viabilità di collegamento tra l'agglomerato industriale e la Fondovalle Sangro SS 652”. Infine, secondo quanto ha riferito la direzione tecnica dell’Arap, la sistemazione in via Aosta, via Napoli e via Torino sarà eseguita nei prossimi mesi di aprile e maggio.