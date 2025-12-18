Il Console della Lituania Cocciolito incontra i vertici della Guardia di Finanza

Il Console onorario della Lituania, Maurizio Cocciolito, è stato ricevuto ieri, mercoledì 17 dicembre, dal comandante regionale della Guardia di Finanza Abruzzo, generale Fabio Massimo Mendella, e dal comandante provinciale dell’Aquila, Pierfrancesco Oriolo.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui rapporti in continua crescita tra Lituania e Abruzzo: dal successo della tratta aerea Kaunas–Pescara alle collaborazioni tra imprese dei due Paesi, fino agli scambi culturali.

Nel corso del colloquio è stato inoltre ricordato come, nei giorni scorsi, l’ambasciatrice della Repubblica di Lituania, Dalia Kreiviené, sia tornata in visita a Pescara. Il Console ha, infine, annunciato che nelle prossime settimane si terrà l’inaugurazione della sede del Consolato onorario della Lituania all’Aquila.

Un incontro di grande valore istituzionale, che conferma e rafforza i legami di cooperazione e amicizia tra i due Paesi.