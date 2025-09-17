Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale.

La collaborazione, siglata da Honda Italia Industriale S.p.A., Honda Motor Europe Ltd. – Italia e LND, ha l’obiettivo di promuovere una nuova cultura della sicurezza su due ruote, integrando valori sportivi e responsabilità civica. A

Honda rafforza il proprio impegno per una mobilità più sicura attraverso la firma di un Protocollo d’Intesa con la Lega Nazionale Dilettanti (LND) per la realizzazione del progetto “Campioni di Responsabilità”, un’iniziativa congiunta dedicata all’educazione stradale dei giovani tra i 10 e i 18 anni tesserati per le società affiliate alla LND.



La collaborazione, siglata da Honda Italia Industriale S.p.A., Honda Motor Europe Ltd. – Italia e LND, ha l’obiettivo di promuovere una nuova cultura della sicurezza su due ruote, integrando valori sportivi e responsabilità civica. Attraverso moduli teorici e attività pratiche, il progetto fornirà ai giovani strumenti concreti per affrontare con consapevolezza la guida di scooter e moto, in linea con la visione globale di Honda di azzerare gli incidenti mortali entro il 2050.



Marcello Vinciguerra, Direttore Generale di Honda Italia Industriale, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di poter collaborare con un partner prestigioso come la Lega Nazionale Dilettanti. Questa iniziativa rappresenta per noi un’opportunità concreta per trasmettere valori fondamentali come il rispetto delle regole, la consapevolezza alla guida e la responsabilità individuale, in un contesto educativo e sportivo. Dobbiamo ‘pensare al plurale’, il che implica considerare la comunità, rispettare i limiti e, di conseguenza, rispettare la società.”



William Armuzzi, Head of Motorcycles di Honda Motor Europe Ltd. – Italia, aggiunge: “La sicurezza stradale è da sempre una priorità assoluta per Honda. Con il progetto Campioni di Responsabilità vogliamo contribuire attivamente alla formazione di una nuova generazione di utenti della strada, più consapevoli e responsabili. Le due ruote sono importanti per la società, e ogni anno sempre più giovani si avvicinano a questo mondo. È fondamentale distinguere la differenza tra 'andare in moto' e 'saper portare la moto', per questo la formazione è essenziale. Usiamo la grande risonanza del calcio per raggiungere quanti più giovani possibile.”





Giancarlo Abete, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha sottolineato: “Un sentito ringraziamento va ad Honda che ha creato l'opportunità di stringere un legame dove eccellenze di leghe calcistiche si collegano a eccellenze e realtà produttive locali e nazionali. Tramite la capillarità delle sedi della LND e i 700 mila tesserati in questa fascia di età sul territorio italiano nasce un'opportunità concreta per essere vicini ai giovani. La dimensione della fabbrica è una dimensione di squadra: il nostro obiettivo è comune e condiviso, nonostante la differente provenienza.”



Anche le istituzioni regionali riconoscono il valore formativo del progetto. Roberto Santangelo, Assessore alla Formazione e all’Istruzione della Regione Abruzzo, ha commentato: “Essere una comunità educante significa prendersi cura delle nuove generazioni, che rappresentano il futuro della nostra società. Con Campioni di Responsabilità si coniugano sport, motori e formazione, mostrando ai ragazzi quanto sia importante per il loro futuro comprendere i limiti. Il rispetto delle regole è fondamentale, tanto sul campo da gioco quanto sulla strada. Il mio Assessorato è pronto a sostenere e rafforzare questo progetto, affinché possa raggiungere un numero sempre maggiore di giovani, contribuendo in modo tangibile alla loro crescita personale e civica.”



Il progetto prevede due moduli formativi: uno teorico, in aula, incentrato su normative, comportamenti corretti e conoscenza del mezzo; e uno pratico, con esercitazioni guidate su moto a marce montate su pedana statica, per un primo approccio sicuro alla guida. Con il supporto delle strutture territoriali della LND e degli istruttori qualificati Honda, “Campioni di Responsabilità” sarà attivato a livello nazionale, coinvolgendo migliaia di giovani calciatori in un percorso di crescita personale e civica.



Questa partnership rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia Honda di affiancare all’eccellenza tecnologica un forte impegno verso la formazione e la sostenibilità sociale.