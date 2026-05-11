Gli studenti dell’ITS Academy Abruzzo premiati all’Hackathon “Dall’Idea all’Impresa” con il progetto “Emotion Engine”

Importante riconoscimento per gli studenti dell’ITS Academy Meccanica e Informatica Abruzzo, protagonisti all’Hackathon “Dall’Idea all’Impresa”, promosso dal Rotary Distretto 2090 e dall’Associazione Virgilio 2090 nell’ambito del Forum Distrettuale svoltosi domenica 10 maggio 2026 presso la sede della Lega del Filo d’Oro di Osimo, nelle Marche.

Durante l’evento finale sono stati presentati i quattro progetti vincitori dell’hackathon davanti a una platea composta da rappresentanti del mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale.

A distinguersi tra i team partecipanti è stato il gruppo “Idee in Azione”, con il progetto “Emotion Engine”, realizzato dagli studenti Lorenzo Rosetta di Lanciano (Ch), Michele Forcione di Ururi (Cb), Luca Marchetti di Tornareccio (Ch) e Jesica Kachynskyy di Teramo del primo anno del corso “Servizi Digitali Avanzati-ICT” dell’ITS Academy Abruzzo, della sede operativa di Chieti, e coordinato dal docente Giovanni Mastromatteo, tra i vincitori della challenge con il progetto “Emotion Engine”. Il progetto proposto all’azienda DMM S.P.A. di Montecalvo in Foglia (PU), azienda leader in finiture metalliche per arredi e industria, utilizza un innovativo sistema per trasformare emozioni, parole e concetti astratti in texture, pattern e superfici reali attraverso un processo strutturato, replicabile e scalabile. Gli studenti si sono sfidati nel tradurre idee astratte in finiture estetiche coerenti, integrate con strumenti di intelligenza artificiale generativa e software avanzati di modellazione grafica, per consentire all’azienda di ridurre tempi, costi e complessità nei processi di sviluppo creativo e produttivo.

Ottimo risultato anche per l’altro team dell’ITS Academy Abruzzo, composto dagli studenti Arlon Cava di Lanciano (Ch), Karim Rafai di Ortona (Ch), Stefano Panosetti di Penne (Pe), Martina Stivaletta di Vasto (Ch) e Dario Battistini di Quarrata (Pt) del corso di “Cybersecurity” che ha presentato il progetto “DerutaTour”, realizzato per l’azienda di produzioni ceramiche L’Antica Deruta di Deruta (PG) uno showroom virtuale immersivo pensato per valorizzare l’artigianato e le eccellenze manifatturiere attraverso strumenti digitali avanzati. Pur non conquistando il primo posto, il gruppo si è distinto per maturità progettuale, qualità tecnica e capacità di integrare innovazione digitale e valorizzazione del territorio, ricevendo apprezzamenti per il livello della proposta presentata.

«I ragazzi hanno svolto un lavoro di altissimo livello, riuscendo a sviluppare un progetto non soltanto creativo, ma anche concreto, strutturato e orientato a una possibile applicazione industriale reale», commenta Giovanni Mastromatteo. «Seguendo alcuni moduli sia del percorso ICT sia del percorso Cybersecurity, ho avuto modo di osservare da vicino la loro crescita e la loro capacità di applicare competenze tecniche, organizzative e comunicative in contesti reali, esperienze come questa confermano il valore di una formazione pratica, vicina alle imprese e orientata alla progettazione concreta».

“La partecipazione a questo tipo di sfide – afferma Antonio Maffei Direttore della Fondazione - rappresenta un’importante conferma dell’alta qualità dell’offerta formativa dell’ITS Academy Meccanica e Informatica Abruzzo e dell’elevato livello competitivo raggiunto dagli studenti dei percorsi ICT e Cybersecurity, sempre più coinvolti in attività progettuali interdisciplinari, sviluppo di soluzioni innovative e confronto diretto con il mondo aziendale, mettendo subito in pratica quelle competenze tecniche apprese in aula.”

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti gli organizzatori dell’iniziativa ed il team del Rotary Distretto 2090 e dall’Associazione Virgilio 2090 che ha coinvolto studenti provenienti da diverse regioni del Centro Italia, con l’obiettivo di avvicinare i giovani ai temi dell’innovazione, dell’imprenditorialità e della progettazione.