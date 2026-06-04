Giovedì 04 Giugno 2026

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Giornata Mondiale dell’Ambiente: in Abruzzo ibride a +620%, ma oltre 457mila auto hanno 15 anni o più

04/06/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Giornata Mondiale dell’Ambiente: in Abruzzo ibride a +620%, ma oltre 457mila auto hanno 15 anni o più

Secondo i dati elaborati dal Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, nel 2025 la provincia di Pescara è prima nella regione per valore percentuale di auto ibride sul totale in circolazione (6,6%), mentre il tasso più alto di vetture con una bassa classe di emissione, Euro 4 o inferiore, si registra a L’Aquila.

Secondo un’analisi del Centro Studi di AutoScout24, portale leader in Italia e in Europa per l’acquisto e la vendita di auto, su base dati ACI e realizzata in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, in Abruzzo dal 2020 al 2025 ci sono stati alcuni passi in avanti. Nel 2025 in Abruzzo il parco circolante contava oltre 934mila autovetture. Tra le alimentazioni, la crescita più significativa riguarda le auto ibride: tra il 2020 e il 2025 il numero di vetture ibride circolanti è aumentato del 620%, con una quota sul parco auto passata dallo 0,8% al 5,9% (inferiore alla media nazionale dell’8,7%), cioè +5,1 punti percentuali. Resta ancora limitata la diffusione delle vetture elettriche, ferme allo 0,6%.

Parallelamente cresce anche il peso delle auto a basse emissioni: le Euro 6 rappresentano oggi il 36,8% del totale, rispetto al 22,1% di cinque anni prima. Il dato è in miglioramento, ma la strada per un rinnovo radicale del parco auto esistente è ancora lunga. Nelle strade abruzzesi, infatti, circolano ancora 441.569 vetture con una classe di emissioni Euro 4 o inferiore, il 47,2% del totale, di cui 99.737 sono addirittura Euro 0-1 (10,7%). Inoltre, il 48,9% delle vetture in circolazione ha 15 anni o più, pari a oltre 457mila veicoli.



Sergio Lanfranchi, Centro Studi di AutoScout24


Come intervenire per favorire il rinnovo del parco circolante?

Secondo Sergio Lanfranchi, del Centro Studi di AutoScout24, “Gli incentivi oggi disponibili non sono ancora sufficienti ad accelerare il rinnovo del parco auto circolante. Sarebbe necessario sostenere maggiormente anche le vetture a basse emissioni, Euro 6, ibride ed elettriche, non solo nuove, ma anche usate. Il fattore economico resta infatti decisivo nella scelta di cambiare auto; è proprio su questo fronte che si gioca la partita. Oggi, sul mercato digitale, c’è un’ampia offerta non solo di auto nuove, ma anche di auto usate di nuova generazione. I consumatori possono così acquistare vetture di qualità a prezzi più contenuti in linea con le loro disponibilità finanziarie, contribuendo significativamente al processo di rinnovamento del parco auto circolante.”

Qual è la fotografia a livello regionale del parco auto circolante?

Partiamo dalle ibride, pari al 5,9% del totale. La provincia con il tasso più alto di ibride è Pescara (6,6%), seguita da Teramo (6,2%), Chieti (5,4%) e L’Aquila (5,3%).

E se guardiamo alla classe di emissioni?

Nel 2025 la percentuale più alta di vetture con un più alto impatto ambientale (da Euro 0 a Euro 4) sul totale in circolazione si registra a L’Aquila, con il 50% sul totale delle auto in circolazione. Seguono Chieti (48,2%), Teramo (46,1%) e Pescara (44,3%).

Considerando le vetture con basse o zero emissioni (Euro 6), invece, troviamo in cima alla classifica Pescaracon il 39,3% sul totale delle auto in circolazione. Seguono Teramo (38,1%), Chieti (36,1%) e L’Aquila (33,8%).

Fonte: elaborazione Centro Studi AutoScout24 su base dati ACI - Automobile Club d'Italia

 

Fonte: elaborazione Centro Studi AutoScout24 su base dati ACI - Automobile Club d'Italia

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