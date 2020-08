Fossacesia, tappa del leader della Lega Matteo Salvini al Supporter Hotel ed al Trabocco Punta Rocciosa dell'imprenditore Donato Di Campli

Un pit stop a sorpresa sulla costa dei trabocchi per Salvini per ricaricare le energie e continuare la campagna elettorale

Nel suo tour elettorale, in cui il leader della Lega sta toccando le località italiane in cui si andrà alle urne, ha deciso di fermarsi ieri notte a sorpresa a Fossacesia (Ch), la località abruzzese sulla Costa dei Trabocchi, fiore all'occhiello per il turismo regionale. Matteo Salvini, accompagnato dal coordinatore regionale del partito in Abruzzo, Luigi D'Eramo, ha pernottato all'Hotel Supporter ed al trabocco Punta Rocciosa, di proprietà del noto imprenditore frentano Donato Di Campli, che ha fortemente gradito la visita e stamane ha accompagnato Salvini ad ammirare la location immortalando il momento con alcune immagini sul trabocco che ha poi postato su Fb.

Una breve pausa di piacere, per caricare le energie, che Il leader della Lega, di ritorno dal comizio elettorale di ieri sera a Porto Sant'Elpidio, ha apprezzato tantissimo. Tanti i complimenti a questa splendida località turistica abruzzese e non è mancato un plauso all'impegno e alla tenacia dell'imprenditore abruzzese che ha voluto scommettere su questa sfida nonostante l'emergenza Covid. Una toccata e fuga da parte del leader della Lega Salvini, che è subito ripartito alle 8 per continuare la sua campagna elettorale in giro per l'Italia, prossima tappa Puglia.