FIRA, consuntivo 2025 e obiettivi 2026. D’Ignazio: “Nuova spinta agli investimenti regionali e ruolo più incisivo nella programmazione europea”

Un altro anno segnato da importanti traguardi, quello appena trascorso in FiRA, la Finanziaria regionale abruzzese guidata da Giacomo D’Ignazio, e prospettive importanti per la prossima annualità, quella che dovrebbe segnare il passaggio a Organismo Intermedio, secondo quelle che sono le volontà della Giunta Marsilio.

“Abbiamo archiviato il 2025 con un Bilancio in attivo, con nuove commesse affidateci dal socio unico Regione Abruzzo e con la definizione di nuovi bandi che andremo a gestire a sostegno delle attività imprenditoriali abruzzesi, per dare una nuova spinta agli investimenti nella nostra regione – ha annunciato D’Ignazio -. Già solo il mese di gennaio 2026 è iniziato con la pubblicazione dell’attesissimo bando per il ristoro agli allevamenti colpiti dal Blue Tongue Virus e, con l’Assessore Magnacca, abbiamo lanciato la preinformativa dell’Avviso Unico Abruzzo Micro Prestiti, che sarà pubblicato a marzo e sosterrà le iniziative imprenditoriali di giovani e donne. Inoltre, siamo già pronti per erogare i contributi alle imprese beneficiarie dell’Avviso sull’internazionalizzazione, oltre ad aver quasi esaurito il plafond per concedere i voucher di garanzia alle mpmi e liberi professionisti abruzzesi per l’abbattimento degli interessi sui prestiti bancari.

Abbiamo poi, ripreso in maniera sistematica, l’attività di cooperazione, mettendo a punto una importante rete di partenariati nazionali e internazionali che ci ha permesso di partecipare a diverse call europee che genereranno nuove di sviluppo per il territorio.

Nel contempo, proseguono le nostre attività in Assistenza tecnica a Regione Abruzzo, per la programmazione, gestione, controllo, monitoraggio e certificazione della spesa, a valere su Programmi europei, nazionali e regionali, ma anche per la gestione di Grandi Eventi sportivi, come il Giro d’Italia e le competizioni agonistiche ad esso connesso. Senza dimenticare la gestione del complesso sportivo “Le Naiadi” di Pescara, che è tutt’ora in capo a FiRA.

Ma la grande novità, in questo inizio 2026, è che la Giunta Marsilio ha formalizzato e attivato le procedure tecnico-amministrative per l’individuazione di FiRA quale Organismo Intermedio per le operazioni dei programmi PR Abruzzo FESR 2021 2027 e del PR Abruzzo FSE+ 2021 2027. Grazie al riconoscimento della nostra Società quale Organismo Intermedio, la Finanziaria regionale assumerà un ruolo più incisivo nella programmazione europea, occupandosi dell’ideazione dei bandi fino alla rendicontazione e generando uno snellimento significativo degli iter.

A livello organizzativo, una delle novità che ci rende più orgogliosi – conclude D’Ignazio -, è che finalmente siamo riusciti a dotare FiRA di una nuova sede, più confortevole e funzionale per i nostri uffici e per tutte le attività che abbiamo in gestione”.

Questo, in estrema sintesi, il resoconto di un anno di attività della Finanziaria regionale, segnato nel 2025 anche dal passaggio di testimone come Amministratore delegato da Stefano Cianciotta, ora Capo di Gabinetto del presidente Marsilio, a Gianni Chiodi.

Un anno denso di novità, quindi, e contraddistinto da una netta accelerazione sull’attuazione del Piano industriale della Società partecipata al cento per cento da Regione Abruzzo.

Assieme a Giacomo D’Ignazio e a Gianni Chiodi, nel CdA sono presenti la vicepresidente Consuelo Di Martino, i consiglieri Antonio Paraninfi e Nicoletta Salvatore, affiancati dal Collegio Sindacale presieduto da Giuseppe Mauro, con Graziella Faieta e Giammarco Berardi.