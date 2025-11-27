Giovedì 27 Novembre 2025

Famiglia nel bosco: la Lega Abruzzo in piazza il 29 e 30 novembre per raccogliere firme a sostegno dei genitori di Palmoli

27/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Gazebo in tutte le principali città per chiedere il rientro a casa dei tre bambini allontanati

Sabato 29 e domenica 30 novembre la Lega Abruzzo scende in piazza nelle principali località della regione per una raccolta firme a sostegno della famiglia di Palmoli, affinché i tre bambini allontanati possano tornare a vivere con i propri genitori. I gazebo saranno allestiti a Palmoli e nei quattro capoluoghi di provincia.

«È una battaglia di giustizia e di libertà – dichiara Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale della Lega –. Siamo stati tra i primi a sostenerla perché in quella famiglia riconosciamo la libertà di vivere secondo le proprie scelte, nel rispetto della legge». D'Incecco sottolinea come, dai vari elementi emersi, non risultino reati né violazioni: «Questa famiglia viene colpita per aver intrapreso uno stile di vita diverso dal comune. Ma vivere in modo alternativo, se non danneggia nessuno e non mette a rischio il benessere dei minori – che risultano sereni e ben accuditi – è un diritto di ciascuno, così come è un diritto per ogni bambino crescere con la propria mamma e il proprio papà».

Il coordinatore aggiunge che si tratta di «una battaglia di civiltà che oggi vede l’adesione di gran parte dell’opinione pubblica», e ribadisce una disparità di intervento: «Lì dove c’è degrado vero, illegalità, criminalità, dove i bambini sono davvero in pericolo, spesso non si agisce con altrettanta tempestività. Serve buon senso per definirci una società giusta, umana e libera».

