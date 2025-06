“Dade alla ricerca del Delfino Magico”: il viaggio del piccolo Davide fa tappa in Abruzzo

Accolto a Ortona, dalle referenti del direttivo dell’Opi di Chieti, il progetto che sensibilizza sulle malattie rare e racconta la forza di una famiglia che non si arrende.

"Dade alla ricerca del Delfino Magico” fa tappa in Abruzzo. È il progetto di Simone Tura e del piccolo Davide, 6 anni, affetto da Kif5c, una rarissima malattia genetica neurodegenerativa: è l’unico caso riconosciuto in Italia. Padre e figlio stanno percorrendo quasi mille chilometri in cargo bike lungo la costa adriatica, da Riccione fino a Santa Maria di Leuca. Con loro anche mamma Antonella, la sorellina e una cuginetta che li seguono in camper.

L’obiettivo? Sensibilizzare sulle malattie rare, incontrare altre famiglie che vivono esperienze simili e promuovere un messaggio di speranza, inclusione e forza. Una sfida sportiva e umana che dopo Roseto e Montesilvano, ha fatto tappa oggi al camping Ripari di Giobbe a Ortona, dove la famiglia è stata accolta dalle referenti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, Silvia Della Penna e Maria La Terza, che sostengono l’iniziativa con entusiasmo.

“Un dovere sociale”, ha detto il papà Simone, stanco ma determinato. E la mamma Antonella aggiunge: “Lo facciamo per chi vorrebbe arrendersi. Noi continuiamo a lottare con coraggio, continuiamo a credere nella forza dell’amore.”

Miriana Lanetta