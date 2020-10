Covid 19, sottoscritto alla Asl Lanciano Vasto Chieti il Cia che premia il personale sanitario

Siglato l’accordo decentrato presso la ASL 02 Abruzzo che riconosce l’eccezionale attività svolta dagli operatori sanitari durante l’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID – 19 nel periodo 1 marzo 30 aprile 2020.

“Un importante accordo in materia di premialità è stato sottoscritto ieri, 23 ottobre 2020, tra la Direzione ASL 02 Abruzzo, le OO.SS. e la RSU." Ad annunciarlo è la Cisl Fp. “Il risultato raggiunto, mette in luce il riconoscimento agli sforzi e ai sacrifici fatti a tutela della collettività da tutti gli operatori che si sono spesi in prima linea per contrastare questa terribile pandemia – scrivono il segretario della Cisl Fp Gaspare Spoltore ed il segretario generale Vincenzo Mennucci in una nota. “Rivendichiamo l’importante accordo e ribadiamo che ha prevalso, nelle sigle firmatarie, il senso di responsabilità nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori. Trascinare ancora la sottoscrizione, - continuano i rappresentanti sindacali - avrebbe comportato il rischio concreto di far saltare completamente la possibilità di dare il riconoscimento economico a chi si è speso in prima linea per contrastare la pandemia, creando di fatto un danno concreto per i lavoratori. Con la sigla dell’accordo presso la ASL 02 di Lanciano-Vasto-Chieti, che si aggiunge a quello sottoscritto e già in liquidazione presso la ASL 03 di Pescara, siamo a metà dell’opera in Regione Abruzzo, - continua la nota - in quanto nella giornata di Lunedì per la ASL 04 di Teramo e mercoledì per la ASL 01 di Sulmona-Avezzano-L’Aquila, sono state già convocate ufficialmente le trattive per addivenire alla sigla, atto indispensabile per dare il giusto riconoscimento economico alle lavoratrici e ai lavoratori”. Concludono Spoltore e Mennucci.