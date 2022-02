Chiusura Tribunali minori Abruzzo, il Presidente Marsilio ricevuto dalla Ministra Cartabia

Oltre al Presidente Marsilio, erano presenti all’incontro il Presidente dell'Ordine del Tribunale di Avezzano, Franco Colucci, di Lanciano, Silvana Vassalli, di Sulmona, Luca Tirabassi, e di Vasto, Vittorio Melone.

Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine dell’incontro con la Ministra di Giustizia Marta Cartabia, avuto questo pomeriggio, a Roma, presso la sede del Ministero. Oltre al Presidente Marsilio, erano presenti all’incontro il Presidente dell'Ordine del Tribunale di Avezzano, Franco Colucci, di Lanciano, Silvana Vassalli, di Sulmona, Luca Tirabassi, e di Vasto, Vittorio Melone. Per Marsilio, “dopo l'incontro in video call di ieri con la delegazione dei parlamentari firmatari degli emendamenti per chiedere la proroga delle chiusure, è sicuramente un passo in avanti significativo anche l’opportunità concessa oggi ai Presidenti degli ordini forensi di tutti e quattro i tribunali a rischio di confrontarsi, dopo tanti anni, direttamente con la signora Ministra e argomentare sulle varie soluzioni in campo. Per questo - ha concluso il Presidente Marsilio - crediamo che si debba dare il tempo alla discussione di maturare una proposta condivisa, percorribile e sostenibile da parte dei territori.”