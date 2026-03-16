Caro carburante fuori controllo: prezzi in aumento in tutta Italia, Abruzzo maglia nera. L’allarme dell’Associazione “Dalla Parte del Consumatore”

Il vicepresidente nazionale Massimo Bomba “I consumatori italiani hanno bisogno, da parte del Governo, di fatti concreti e non di parole o buoni propositi rinviati ad un futuro indefinito”

Nuova impennata dei prezzi di benzina e diesel e cittadini sempre più in difficoltà. A lanciare l’allarme è l’associazione nazionale Dalla Parte del Consumatore, che denuncia aumenti diffusi dei carburanti in tutta Italia. A pesare di più è la situazione in Abruzzo, dove si registrano i prezzi più elevati sia per il gasolio sia per la benzina. A intervenire sul tema è il vicepresidente nazionale dell’associazione Massimo Bomba, che richiama l’attenzione sulle difficoltà delle famiglie già messe a dura prova dall’aumento del costo della vita, in particolare nel settore dei generi alimentari.

L’allarme arriva all’indomani del Consiglio dei Ministri del 10 marzo scorso, durante il quale – sottolinea l’associazione – non sarebbe stata adottata alcuna misura concreta per contrastare il significativo aumento dei prezzi dei carburanti. “Ci troviamo di fronte a una delle impennate dei prezzi di diesel e benzina tra le più elevate della storia recente del nostro Paese – afferma Bomba –. Come associazione dei consumatori ci saremmo aspettati l’adozione immediata di misure efficaci per fronteggiare questa situazione. Ciò, tuttavia, non è avvenuto”.

La tendenza al rialzo prosegue anche in queste ore: in quasi tutta Italia si registrano nuovi aumenti dei prezzi alla pompa. La situazione più critica riguarda proprio l’Abruzzo, mentre le uniche regioni che mostrano una situazione più favorevole sono Lombardia e Calabria, dove i prezzi risultano mediamente più contenuti. Secondo l’associazione, tra le cause dell’aumento c’è anche la tensione internazionale legata al Medio Oriente, ma il nodo principale resta quello fiscale. Accise e IVA, infatti, incidono per circa il 50% sul prezzo finale del carburante pagato dai consumatori.

“Il prezzo finale di diesel e benzina – prosegue Bomba – è composto dal costo della materia prima, dalle accise e dall’IVA. Se sulla prima componente è possibile intervenire soprattutto attraverso attività di monitoraggio per prevenire eventuali speculazioni, diverso è il discorso per quanto riguarda la fiscalità”. Secondo l’associazione, il Governo potrebbe agire in modo immediato proprio su questo fronte. “Riducendo le accise su benzina e diesel si avrebbe automaticamente anche una diminuzione dell’IVA, con un beneficio diretto per i consumatori”, conclude il vicepresidente nazionale.