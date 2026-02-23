Lunedì 23 Febbraio 2026

Attualità

Carnevale a tema di Silvi: grande successo per la terza edizione

23/02/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Migliaia di visitatori hanno affollato Silvi domenica per la terza edizione del "Carnevale a Tema", manifestazione che ha registrato un'affluenza straordinaria sia nelle ore mattutine che nel pomeriggio.

Piazza Marconi ha accolto numerosi bambini accompagnati dalle famiglie, mentre il lungomare, nel tratto da via Taranto verso sud, si è trasformato in un grande palcoscenico all'aperto grazie alla sfilata di oltre dieci carri allegorici provenienti da diverse località dell'Abruzzo.
Tra musica, colori e spettacoli, il centro cittadino ha vissuto ore di festa e animazione. A conquistare il primo posto della competizione è stato il "Vascello dei Pirati" del gruppo di Pianacce, mentre riconoscimenti sono stati assegnati anche ai gruppi classificatisi al secondo e al terzo posto.


L'evento è stato organizzato dalle associazioni "Selva Maris" e "Nà Marea", con la supervisione di Mara Marcelli. Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che hanno voluto ringraziare tutti i partecipanti e i numerosi visitatori giunti anche da fuori città, rivolgendo un ringraziamento particolare al Comune di Atri e all'amministrazione comunale di Silvi per il supporto offerto.
La giornata si è conclusa in musica: a partire dalle ore 17.30 la band "Coverland" ha intrattenuto il pubblico fino a sera, chiudendo con le note una festa che ha saputo richiamare l'intera comunità e non solo.

