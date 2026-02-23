Carnevale a tema di Silvi: grande successo per la terza edizione

Piazza Marconi ha accolto numerosi bambini accompagnati dalle famiglie, mentre il lungomare, nel tratto da via Taranto verso sud, si è trasformato in un grande palcoscenico all'aperto grazie alla sfilata di oltre dieci carri allegorici provenienti da diverse località dell'Abruzzo.
Tra musica, colori e spettacoli, il centro cittadino ha vissuto ore di festa e animazione. A conquistare il primo posto della competizione è stato il "Vascello dei Pirati" del gruppo di Pianacce, mentre riconoscimenti sono stati assegnati anche ai gruppi classificatisi al secondo e al terzo posto.
L'evento è stato organizzato dalle associazioni "Selva Maris" e "Nà Marea", con la supervisione di Mara Marcelli. Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che hanno voluto ringraziare tutti i partecipanti e i numerosi visitatori giunti anche da fuori città, rivolgendo un ringraziamento particolare al Comune di Atri e all'amministrazione comunale di Silvi per il supporto offerto.
La giornata si è conclusa in musica: a partire dalle ore 17.30 la band "Coverland" ha intrattenuto il pubblico fino a sera, chiudendo con le note una festa che ha saputo richiamare l'intera comunità e non solo.