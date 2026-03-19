Carburanti, CIA: “Credito d’imposta per il gasolio agricolo”

Fini: agricoltura esclusa dagli interventi dedicati. Appello al Governo e al Consiglio Ue per misure strutturali

Il settore agricolo resta tra i più esposti agli effetti della crisi energetica e geopolitica e chiede interventi urgenti. A lanciare l’allarme è la Cia-Agricoltori Italiani, che torna a sollecitare l’introduzione di un credito d’imposta per l’acquisto di gasolio agricolo nei prossimi mesi.

A intervenire è il presidente nazionale Cristiano Fini, che, pur apprezzando la riduzione temporanea delle accise prevista dal Decreto Carburanti approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sottolinea come l’agricoltura sia rimasta esclusa da misure specifiche, a differenza di altri comparti come autotrasporto e pesca. “La nostra richiesta – ribadisce Fini – è già stata formalizzata con un emendamento dedicato nell’ambito della conversione del Dl Bollette, depositato in Commissione Bilancio alla Camera e in discussione nei prossimi giorni”. Il contesto, evidenzia la Cia, è particolarmente critico: alle difficoltà strutturali del settore si sommano le tensioni internazionali, a partire dalla crisi in Medio Oriente, che stanno determinando un forte aumento dei costi energetici e del gasolio, oltre a rincari e carenze di fertilizzanti e urea. Una situazione che mette a rischio la continuità delle aziende agricole, considerate strategiche non solo per la produzione, ma anche per la tenuta ambientale, sociale ed economica dei territori, in particolare nelle aree rurali più fragili. Da qui l’appello anche al Consiglio europeo, affinché si intervenga con misure coordinate: dall’accelerazione sul dossier fertilizzanti a eventuali deroghe al CBAM, fino a strumenti straordinari a sostegno del reddito degli agricoltori. A confermare la vulnerabilità del comparto sono anche i dati Istat: la spesa per energia motrice, che tra il 2010 e il 2021 si attestava in media sui 3,2 miliardi annui, è più che raddoppiata negli anni della crisi, superando i 6,3 miliardi nel 2022, per poi attestarsi a 5,5 miliardi nel 2023 e 4,4 miliardi nel 2024. Un aggravio complessivo superiore ai 6,5 miliardi di euro nel triennio 2022-2024. Numeri che, secondo la Cia, rendono non più rinviabile un intervento strutturale a sostegno dell’agricoltura.