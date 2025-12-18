Bike sharing Abruzzo, il servizio si estende in nuove città

• La flotta raggiunge le 345 ebike, oltre 100 km di litorale e 12 città collegate dal servizio VAIMOO con TUA; • Nuove attivazioni a Martinsicuro, Roseto degli Abruzzi, Silvi e Francavilla al Mare; • Estesa anche la durata degli altri progetti attivi nelle province di Chieti e di Teramo.

Giulianova, 18 dicembre 2025 Sono stati inaugurati, presso l’Ente Porto, i nuovi servizi di noleggio biciclette elettriche cittadine per i comuni Martinsicuro, Roseto degli Abruzzi, Silvi e Francavilla al Mare, che integrano ed estendono i servizi già attivi nella provincia di Chieti (Chieti, Ortona, San Vito Chietino) e nella provincia di Teramo (Teramo, Tortoreto, Giulianova, Pineto e Alba Adriatica).

I nuovi servizi, che non hanno costi per le municipalità, sono stati attuati grazie a contributi ministeriali per la promozione della sharing mobility destinati - attraverso la Regione Abruzzo - a TUA S.p.A. che, a sua volta, ha affidato la gestione a VAIMOO (Angel Holding) attraverso un avviso pubblico.

La società operatrice del servizio continua a investire sul territorio, ampliando la flotta oltre quanto previsto dal capitolato di gara. Sono infatti state introdotte 65 e-bike in 24 stazioni per 4 nuovi centri, portando il parco complessivo dell’Abruzzo a 345 e-bike, distribuite in 104 stazioni su 12 comuni, includendo due tra le principali città della regione.

L’estensione del progetto di mobilità consente oggi di collegare diverse località costiere con lo stesso servizio di bike sharing, che si snoda per oltre 100 km, pari a quasi l’80% di tutto il litorale regionale. Alla luce dell’apprezzamento dei cittadini, i nuovi servizi hanno l’obiettivo di potenziare ulteriormente