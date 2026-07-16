Banca Generali Private espande la sua presenza in Abruzzo: inaugurato un nuovo ufficio a Lanciano

Banca Generali Private ha inaugurato a Lanciano, in provincia di Chieti, un nuovo ufficio di consulenza finanziaria, proseguendo nel percorso di crescita e radicamento sul territorio abruzzese.

Il nuovo spazio private, situato in Corso Roma 106, dispone di tre uffici personali e una sala riunioni e nasce con l’obiettivo di offrire a famiglie, professionisti e imprese un punto di riferimento qualificato per la pianificazione e la tutela del patrimonio. L’apertura arriva in un momento caratterizzato da opportunità e incertezze sui mercati, nel quale cresce l’esigenza di una consulenza sempre più personalizzata, capace di accompagnare le scelte di investimento e protezione patrimoniale nel lungo periodo.











Con il presidio di Lanciano, Banca Generali Private rafforza la propria vicinanza alla clientela dell’area, mettendo a disposizione competenze specialistiche, soluzioni evolute e un modello di servizio fondato sulla relazione di fiducia tra consulente e cliente.



All’inaugurazione del nuovo ufficio hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, e della struttura manageriale di Banca Generali Private, tra cui Corrado Liguori, Sales Manager di Rete – Sud, l’Area Manager Giacomo Fiocca e i District Manager Alessandro Notaro e Francesco Lanzillotti. Presenti anche i tre private banker che saranno attivi nel nuovo presidio: Gaetano Bronzi, Luca Bronzi e Zopito D’Emidio.











La nuova sede conferma la volontà della banca di investire in una presenza capillare e qualificata, valorizzando il rapporto diretto con il territorio e con le comunità economiche locali. “Siamo orgogliosi di aprire questo nuovo spazio a Lanciano, un segnale concreto della nostra volontà di essere sempre più vicini ai clienti, alle famiglie e agli imprenditori del territorio. In una fase in cui la pianificazione finanziaria richiede competenze, ascolto e continuità, il nuovo ufficio nasce per offrire un presidio di consulenza qualificato e strumenti evoluti per la protezione e la valorizzazione del patrimonio”, ha commentato Corrado Liguori, Sales Manager di Rete di Banca Generali Private.



L’Abruzzo rappresenta un territorio dinamico, caratterizzato da un tessuto economico articolato e da una crescente attenzione verso le soluzioni più evolute di consulenza patrimoniale. Nella regione Banca Generali gestisce asset della clientela per 1,15 miliardi di euro, grazie a una squadra di 45 professionisti. In questo contesto, il nuovo ufficio di Lanciano rafforza la capacità della private bank del Leone di accompagnare clienti privati, famiglie imprenditoriali e professionisti nelle scelte di pianificazione finanziaria, protezione e passaggio generazionale, con un approccio integrato e orientato al lungo periodo.