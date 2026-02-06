Ater Chieti annuncia, per l'estate pronta la Casa dello studente

Al via gestione per 12 anni della struttura in via Gran Sasso con 46 posti letto

Potrà entrare in funzione tra fine maggio e inizio giugno la Casa dello studente a Chieti, edificio di proprietà dell'Ater con 46 posti letto, in via Gran Sasso, costruito alla fine degli anni '90.

Una struttura mai entrata in esercizio, a causa del mutato quadro normativo e della necessità di adeguamenti impiantistici, ma che oggi è già arredata: la gestione per 12 anni sarà possibile grazie a un finanziamento di circa 900.000 euro che Ater Chieti ha ottenuto a dicembre 2025 dal ministero dell'Università e della ricerca.



"È stata scongiurata qualsiasi altra destinazione diversa dallo studentato" ha detto il presidente dell'Ater Chieti, Antonio Tavani, nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l'assessore regionale al Diritto allo studio universitario, Roberto Santangelo, e il senatore Etelwardo Sigismondi. "Oggi comincia la sfida a cui tutti noi chiamiamo a partecipare, a partire dal Comune di Chieti, per l'implementazione del trasporto pubblico locale verso le sedi universitarie; all'università stessa, che può garantire attraverso il Cus la gestione della palestra che stiamo attrezzando di qui a giugno; all'Adsu, che dovrà sottoscrivere con noi la prima convenzione per i 14 posti letto che dobbiamo riservare per legge a prezzi calmierati e magari ci aiuterà anche nella gestione, nell'evidenza dei bandi per gli ulteriori 32 posti letto".



"Sono 46 posti letto che riportano gli universitari in città - ha aggiunto Tavani -. Credo che la città di Chieti possa salutare con piacere questo risultato. Abbiamo due, quattro mesi per terminare alcune cose importanti perché sono parametri premiati dalla domanda al Mur, quindi la palestra, l'area ristorazione, della lavanderia self service: questi lavori li abbiamo già avviati in fase di progettazione, li termineremo a giugno. Questo tempo servirà anche a sottoscrivere la convenzione con Adsu e dare evidenza pubblica dell'apertura della casa dello studente".