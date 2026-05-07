Aeroporto d’Abruzzo, svolta nei collegamenti: nasce Tua4fly, il bus sincronizzato con i voli

Collegamento diretto tra scalo aeroportuale, centro di Pescara, stazione centrale, terminal bus e filovia “La Verde”. Biglietto a 3 euro, valido 90 minuti

Dall’aereo al treno, dal bus alla filovia, con un solo obiettivo: rendere l’Aeroporto d’Abruzzo sempre più vicino, accessibile e connesso al cuore della mobilità regionale. Entro il mese di maggio 2026 partirà TUA4Fly, il nuovo servizio di collegamento diretto tra l’Aeroporto d’Abruzzo e il centro città di Pescara, organizzato da Tua inglobando l’accordo AirLink e costruito sugli orari reali dei voli in arrivo e in partenza. Non un semplice bus navetta, ma un sistema di raccordo intermodale pensato per collegare lo scalo con i principali nodi della mobilità urbana e regionale: stazione ferroviaria, terminal bus urbani ed extraurbani e linea filoviaria “La Verde” Pescara-Montesilvano. Il servizio sarà differenziato per ciascun giorno della settimana, con corse calibrate sull’operativo aeroportuale. In particolare, sono previste partenze dall’aeroporto circa 30 minuti dopo l’atterraggio dei voli e partenze dalla stazione ferroviaria tali da consentire l’arrivo in aeroporto almeno un’ora prima della partenza. La programmazione prevede collegamenti quotidiani sia nella direttrice Pescara centro città–Aeroporto d’Abruzzo sia nella direttrice inversa Aeroporto d’Abruzzo–Pescara centro città, con alcune corse una tantum già indicate nei quadri orari ufficiali. Il biglietto costerà 3 euro, avrà validità 90 minuti e potrà essere utilizzato anche sulle altre linee urbane. Il titolo di viaggio sarà acquistabile a bordo senza sovrapprezzo con carta contactless, altrimenti tramite la nuova app TUA GO nella sezione titoli speciali, e anche attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia unitamente ad un biglietto ferroviario.

TUA4Fly non è solo un servizio di trasporto: è anche un progetto di valorizzazione dell’Abruzzo. Gli autobus adibiti al trasporto saranno autobus dedicati che svolgeranno un servizio point to point senza fermate intermedie e con sedute più comode rispetto agli autobus tradizionali. Sono state previste diverse brandizzazioni degli autobus dedicate ad alcune località simbolo della regione, dalla costa alle aree montane, tra cui Pescara, Rocca Calascio e Civitella del Tronto.

“Con TUA4Fly non lanciamo semplicemente un collegamento con l’aeroporto: mettiamo a terra una nuova idea di mobilità regionale”, dichiara il presidente di Tua, Gabriele De Angelis. “L’Aeroporto d’Abruzzo deve essere una porta d’ingresso moderna, collegata, riconoscibile. Per questo abbiamo costruito un servizio sincronizzato con i voli, integrato con la ferrovia, con i bus urbani ed extraurbani e con la filovia La Verde. Il passeggero deve poter scendere dall’aereo e trovare subito una connessione semplice verso Pescara e verso il resto della regione”. “Il valore aggiunto è nella concretezza: orari costruiti sui voli, biglietto integrato, pagamento digitale, collegamenti strutturati e una forte identità territoriale. È così che il trasporto pubblico diventa competitivo rispetto all’auto privata e si trasforma in un servizio realmente utile per cittadini, turisti e lavoratori”. “Il potenziamento del collegamento tra Aeroporto d’Abruzzo e città di Pescara rappresenta un tassello strategico della politica regionale dei trasporti, orientata a rafforzare l’integrazione tra le diverse modalità di spostamento e a migliorare l’accessibilità complessiva del territorio”, afferma l’assessore regionale ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis. “L’intervento si inserisce in una visione più ampia, che punta a rendere il sistema della mobilità sempre più efficiente, sostenibile e interconnesso, valorizzando il ruolo dell’aeroporto come infrastruttura fondamentale per lo sviluppo economico e turistico della regione”. “L’intermodalità rappresenta il futuro del trasporto pubblico e tale servizio ne è una delle massime rappresentazioni: partendo da un aeroporto, un utente potrà viaggiare con un unico titolo di viaggio su autobus, filobus, treno. Ciò è stato possibile attraverso le diverse istituzioni e la collaborazione con Trenitalia.” Ha dichiarato il Direttore Generale Maxmilian Di Pasquale Con TUA4Fly, l’aeroporto d’Abruzzo diventa parte integrante della rete regionale del trasporto pubblico: non più un punto isolato, ma un nodo connesso con treno, bus e filovia. Un modello di mobilità più semplice, più sostenibile e più riconoscibile, pensato per accompagnare l’Abruzzo verso una nuova stagione dell’intermodalità.