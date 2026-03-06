Venerdì 06 Marzo 2026

Attualità

Aeroporto d’Abruzzo, allo studio un collegamento dedicato con bus e treno: TUA lavora al servizio integrato

06/03/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Con l’aumento dei voli da aprile si punta a un sistema intermodale tra aeroporto, stazione ferroviaria, capolinea bus e filovia. Previsti anche app unica e pagamenti integrati

Un collegamento più semplice e veloce tra l’Aeroporto d’Abruzzo e la rete del trasporto pubblico regionale. È questo l’obiettivo al centro dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra i vertici della TUA Spa e quelli della società di gestione dell’Aeroporto d’Abruzzo. Sul tavolo la crescita dei voli prevista da aprile e la possibilità di attivare un servizio di collegamento dedicato in grado di rendere più facile l’arrivo e la partenza dei passeggeri dallo scalo pescarese.

Alla riunione hanno partecipato il presidente di Tua Gabriele De Angelis e il direttore generale Maxmilian Di Pasquale, insieme al presidente della società di gestione dell’aeroporto Giorgio Fraccastoro e al direttore generale Luca Bruni. L’obiettivo condiviso è rafforzare l’integrazione tra sistema aeroportuale e trasporto pubblico regionale, migliorando l’accessibilità allo scalo e favorendo l’intermodalità. Gli uffici tecnici di Tua stanno ora lavorando all’organizzazione di un collegamento coordinato con gli orari dei voli e con i flussi dei passeggeri, che dovrebbe garantire un accesso diretto ai principali nodi di scambio della mobilità urbana: capolinea degli autobus, filovia e stazione ferroviaria. Il progetto prevede anche un’esperienza di viaggio integrata, con la possibilità di utilizzare un’unica app e sistemi di pagamento coordinati per l’intera rete del trasporto pubblico regionale. L’iniziativa si inserisce nel percorso di sviluppo dell’intermodalità dei trasporti in Abruzzo, in linea con gli indirizzi dell’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis. La proposta sarà ora condivisa con Regione Abruzzo e con il Comune di Pescara per le valutazioni necessarie.

