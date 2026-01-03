Aeroporto d'Abruzzo, un milione 150 mila passeggeri nel 2025

Il presidente di Saga, Fraccastoro: traguardo impensabile fino a pochissimo tempo fa

L’Aeroporto d’Abruzzo chiude il 2025 con un risultato che entra di diritto nella storia dello scalo: un milione e 150 mila passeggeri transitati, quasi 300 mila in più rispetto all’anno precedente. Un traguardo che va ben oltre le previsioni iniziali e che certifica una vera e propria inversione di rotta dopo anni complessi.

A commentare i numeri è il presidente di Saga, Giorgio Fraccastoro, che non nasconde la soddisfazione parlando di un risultato “impensabile fino a pochissimo tempo fa”, frutto di “un mix perfetto di lavoro straordinario di tutte le componenti, interne ed esterne alla società”. Nel suo intervento, Fraccastoro rivolge un ringraziamento prioritario all’azionista Regione Abruzzo, al presidente Marco Marsilio e agli assessori di riferimento, senza dimenticare il sostegno delle forze politiche di maggioranza a livello regionale e nazionale, richiamando anche l’attenzione sull’ultima legge di bilancio, che ha rafforzato il percorso di crescita dello scalo. Un riconoscimento arriva anche ai sindaci di Pescara e San Giovanni Teatino, Carlo Masci e Giorgio Di Clemente, per il supporto istituzionale costante.

“È l’Abruzzo intero che oggi può festeggiare questo traguardo storico”, sottolinea il presidente di Saga. Non manca uno sguardo lucido al passato. Fraccastoro ricorda come anche le critiche e le lamentele, spesso fondate, abbiano contribuito a individuare limiti e inefficienze dell’infrastruttura. “Solo chi lavora commette errori – afferma – e grazie anche a chi ci ha spronato siamo riusciti a rimediare, con un consiglio di amministrazione sempre coeso, per fare sempre di più e sempre meglio”. Un ringraziamento va infine alla stampa, per l’attenzione e la correttezza nel raccontare l’attività dello scalo, ribadendo l’importanza della trasparenza nella gestione, e soprattutto ai lavoratori di Saga, impegnati anche nei periodi di massimo traffico. “Questo è solo l’inizio – conclude Fraccastoro – nel 2026 sono previste novità ancora più importanti”.

A rafforzare il momento positivo arriva anche un riconoscimento di rilievo internazionale: Ryanair ha inserito Pescara tra le cinque migliori destinazioni per il 2026, insieme a Rabat, Bratislava, Tirana e Danzica, puntando su 21 rotte e centinaia di voli per la prossima stagione estiva. Un segnale chiaro: l’Aeroporto d’Abruzzo non è più una scommessa, ma una realtà in piena ascesa.