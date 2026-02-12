Giovedì 12 Febbraio 2026

Attualità

Abruzzo–Leopoli, Tua dona 8 autobus Euro 5: solidarietà concreta per il trasporto pubblico ucraino

12/02/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Visita tecnica della delegazione di Lviv nelle sedi aziendali. De Angelis: “Il TPL tiene insieme le città e sostiene la coesione sociale”

Dalla costa adriatica fino a Leopoli, passando per un’idea semplice ma potente: la solidarietà si misura nei fatti. Tua, l'Azienda di Trasporti Regionale d'Abruzzo, avvia la donazione di 8 autobus interurbani Euro 5 alla Municipalità di Lviv, in Ucraina, trasformando il rinnovo ordinario della flotta in un’azione concreta di sostegno al trasporto pubblico locale in un territorio segnato dal conflitto.

I mezzi – lunghi 12 metri, immatricolati nel 2008 – sono stati selezionati perché ancora efficienti, pronti a rientrare in servizio e conformi ai requisiti tecnici e normativi richiesti dalla municipalità ucraina. Garantire mobilità, in questo contesto, significa garantire accesso ai servizi essenziali, al lavoro, alla scuola, all’assistenza. Tra martedì e mercoledì una delegazione ucraina ha visitato le sedi Tua in Abruzzo per effettuare sopralluoghi tecnici e verifiche sui veicoli, completando gli adempimenti propedeutici alle successive fasi amministrative e logistiche.

L’operazione è stata presentata in conferenza stampa alla presenza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del presidente Tua Gabriele De Angelis e del direttore generale Maxmilian Di Pasquale, a conferma del valore istituzionale dell’iniziativa. «Questa iniziativa – ha dichiarato Gabriele De Angelis – è un gesto concreto di solidarietà e di mutuo soccorso tra comunità e istituzioni. Mettiamo a disposizione autobus ancora efficienti e pronti a entrare in servizio a Leopoli, dopo la visita tecnica svolta insieme alla delegazione ucraina. Abbiamo lavorato con la massima attenzione a sicurezza, trasparenza e tracciabilità, perché un aiuto vero deve essere anche chiaro e verificabile».

Il presidente Tua ha ribadito anche il ruolo strategico del settore: «Il trasporto pubblico locale tiene insieme le città, garantisce accesso ai servizi essenziali, sostiene la coesione sociale e riduce le fragilità. Per questo va curato, sostenuto e potenziato, a maggior ragione nei momenti più difficili». De Angelis ha infine ringraziato il presidente Marsilio per il sostegno istituzionale: «Dal rinnovo della flotta nasce un aiuto tangibile, capace di mettere in movimento solidarietà e responsabilità». Sull’iniziativa è intervenuto anche l’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis: «La donazione rappresenta un gesto concreto di vicinanza a una popolazione che vive una fase drammatica. Contribuiamo a garantire servizi essenziali per la mobilità quotidiana, sostenendo la ripresa delle attività sociali ed economiche nei territori colpiti. È un’iniziativa dal forte valore umano e istituzionale che dimostra come il sistema dei trasporti pubblici possa essere strumento di cooperazione e impegno civile».

La delegazione ucraina era composta da rappresentanti istituzionali e tecnici: Andriy Moskalenko, primo vicesindaco con delega allo Sviluppo Economico della città di Leopoli; Oleh Zabarylo, direttore del Dipartimento Mobilità e Infrastrutture Stradali del Consiglio Comunale di Lviv; Iryna Ivanyshyn, vicedirettrice per i Progetti Internazionali e lo Sviluppo della municipal enterprise “Lvivelectrotrans”. Al termine dell’incontro è stato sottoscritto un documento formale tra Tua e i rappresentanti ucraini che disciplina l’accordo di donazione e definisce i successivi passaggi operativi. Un gesto istituzionale, ma anche un messaggio politico e civile: il trasporto pubblico non è solo mobilità. È infrastruttura sociale. E, quando serve, può diventare anche ponte di solidarietà tra comunità lontane.

