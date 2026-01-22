A14, cantieri e traffico: Regione, sindaci e Aspi a confronto a Pescara

Vertice in Regione sulla pianificazione dei lavori sull’autostrada adriatica: corsia jolly, stop nei periodi di punta e tavolo periodico con i Comuni

Si è svolto oggi nella sede della Regione Abruzzo, a Pescara, in Piazza Unione, un incontro istituzionale tra rappresentanti regionali, sindaci dei Comuni costieri interessati dal tracciato della A14 e dirigenti di Autostrade per l’Italia (Aspi). Obiettivo del vertice: fare il punto sullo stato dei lavori sull’autostrada adriatica e condividere criteri e tempi della pianificazione dei cantieri.

Al tavolo hanno partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, e l’assessore alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca. Al centro del confronto il vasto piano di ammodernamento della A14, che prevede interventi su gallerie, viadotti e barriere, ritenuti indispensabili per garantire la sicurezza dell’infrastruttura e l’adeguamento alle nuove linee guida ministeriali.

I rappresentanti di Autostrade per l’Italia hanno illustrato le modalità organizzative dei cantieri, soffermandosi sull’utilizzo della cosiddetta “corsia jolly”, una soluzione tecnica che consente di aprire una corsia aggiuntiva in base ai flussi di traffico prevalenti, con l’obiettivo di ridurre code e disagi alla circolazione.

Nel corso dell’incontro, anche su sollecitazione dell’assessore D’Annuntiis, i sindaci hanno avanzato la proposta di istituire un tavolo periodico di confronto con Aspi, finalizzato alla condivisione della pianificazione semestrale dei lavori e alla valutazione preventiva degli impatti sui territori. Un organismo che si affiancherebbe al tavolo tecnico già attivo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Abruzzo e Autostrade per l’Italia.

È stato inoltre confermato che anche per il 2026 saranno previste ampie finestre di sospensione dei cantieri in concomitanza con le principali festività, come Pasqua, i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, e nei periodi estivi di maggiore intensità di traffico. Una programmazione condivisa che, pur incidendo sulla durata complessiva degli interventi, punta a conciliare le esigenze di manutenzione con quelle della mobilità.

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, promotore della richiesta di convocazione dell’incontro, ha dato voce alle istanze dei Comuni sede di casello e di quelli cui i caselli sono intitolati, sottolineando la necessità di un dialogo continuo con Aspi. I sindaci hanno evidenziato l’importanza di strumenti di monitoraggio condivisi per valutare l’impatto dei cantieri e migliorare la comunicazione verso i cittadini.

In chiusura, l’assessore D’Annuntiis ha ribadito l’impegno della Regione a seguire da vicino il piano di ammodernamento della A14, in stretto raccordo con il Ministero e Autostrade per l’Italia, per garantire sicurezza e funzionalità dell’arteria senza penalizzare la mobilità. Da parte di Aspi è stata confermata la piena disponibilità a collaborare con i Comuni attraverso incontri periodici e un costante coordinamento operativo.