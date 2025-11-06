Il presidente Angelo Radica: “Situazione grave e annosa, la Regione si faccia portavoce col Governo. I disagi stanno penalizzando i Comuni e la qualità della vita dei cittadini.”

I sindaci di ALI Abruzzo sostengono la richiesta di sospensione dei pedaggi nei tratti dell’autostrada A14 interessati dai lavori e l’impegno per un’accelerazione dei cantieri.”

A dirlo è Angelo Radica, presidente di ALI Abruzzo (Autonomie Locali Italiane), che si schiera al fianco dei sindaci Gianguido D’Alberto e Massimo Dell’Orletta, impegnati in prima linea per chiedere soluzioni concrete ai disagi che da tempo affliggono automobilisti e residenti.

“I territori attraversati dai cantieri vivono una situazione ormai insostenibile – sottolinea Radica –. Il sostanziale blocco della circolazione in alcuni tratti dell’A14 si ripercuote sulla viabilità locale, creando problemi di vivibilità, inquinamento e usura delle infrastrutture comunali. È una condizione che non può più essere tollerata”.

Per il presidente di ALI Abruzzo la questione va portata a un livello istituzionale più alto: “La Regione deve farsi portavoce col Governo – spiega – perché sia la sospensione dei pedaggi che l’accelerazione dei lavori richiedono inevitabilmente nuovi stanziamenti di risorse. Serve una regia nazionale, capace di dare risposte rapide e concrete a cittadini e amministrazioni locali”.

Un appello chiaro, quello di ALI Abruzzo, che si unisce alla voce dei sindaci del territorio per chiedere tempi certi, sicurezza e rispetto per i residenti e i pendolari costretti ogni giorno a convivere con interminabili cantieri e disagi alla viabilità.