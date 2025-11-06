Giovedì 06 Novembre 2025

Attualità

A14, ALI Abruzzo: “Sì alla sospensione dei pedaggi e a un piano di accelerazione dei lavori”

06/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
A14, ALI Abruzzo: “Sì alla sospensione dei pedaggi e a un piano di accelerazione dei lavori”

Il presidente Angelo Radica: “Situazione grave e annosa, la Regione si faccia portavoce col Governo. I disagi stanno penalizzando i Comuni e la qualità della vita dei cittadini.”

I sindaci di ALI Abruzzo sostengono la richiesta di sospensione dei pedaggi nei tratti dell’autostrada A14 interessati dai lavori e l’impegno per un’accelerazione dei cantieri.”

A dirlo è Angelo Radica, presidente di ALI Abruzzo (Autonomie Locali Italiane), che si schiera al fianco dei sindaci Gianguido D’Alberto e Massimo Dell’Orletta, impegnati in prima linea per chiedere soluzioni concrete ai disagi che da tempo affliggono automobilisti e residenti.

I territori attraversati dai cantieri vivono una situazione ormai insostenibile – sottolinea Radica –. Il sostanziale blocco della circolazione in alcuni tratti dell’A14 si ripercuote sulla viabilità locale, creando problemi di vivibilità, inquinamento e usura delle infrastrutture comunali. È una condizione che non può più essere tollerata”.

Per il presidente di ALI Abruzzo la questione va portata a un livello istituzionale più alto: “La Regione deve farsi portavoce col Governo – spiega – perché sia la sospensione dei pedaggi che l’accelerazione dei lavori richiedono inevitabilmente nuovi stanziamenti di risorse. Serve una regia nazionale, capace di dare risposte rapide e concrete a cittadini e amministrazioni locali”.

Un appello chiaro, quello di ALI Abruzzo, che si unisce alla voce dei sindaci del territorio per chiedere tempi certi, sicurezza e rispetto per i residenti e i pendolari costretti ogni giorno a convivere con interminabili cantieri e disagi alla viabilità.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Abruzzo

Potrebbero interessarti

Sulmona, dal 1 dicembre TUA gestirà il trasporto pubblico in città

L’accordo è stato formalizzato oggi nel municipio di Sulmona alla presenza tra gli altri del sindaco *Luca Tirabassi*, dell'assessore ai Trasporti Federica La Porta, del presidente Tua *Gabriele De Angelis e del direttore generale Tua Maxmilian Di Pasquale

Rafforzare i legami tra Italia e Michigan con una delegazione da Vacri (Abruzzo) in visita a Farmington durante l’Italian Heritage Month

In occasione dell’Italian Heritage Month, il Consolato d’Italia a Detroit ha accolto una distinta delegazione proveniente da Vacri (Abruzzo, Italia) per una visita ufficiale a Farmington, Michigan, segnando un nuovo capitolo dell’amicizia tra l’Italia e il Midwest.

Firmata a Lanciano l’intesa per “Futuro Inclusivo”: un progetto da 790mila euro contro la povertà educativa minorile

Nella Sala Consiliare del Comune la firma dei sindaci di Lanciano e Ortona, Filippo Paolini e Angelo Di Nardo, e dell’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Cinzia Amoroso, per la nascita dell’Associazione Temporanea di Scopo tra gli Ambiti Sociali Distrettuali 11 Frentano e 10 Ortonese, insieme alla Cooperativa Matrix.

Nuovo hub BRT Fresh a Pescara: rafforzato il servizio di trasporto alimentare a temperatura controllata

Il gruppo BRT ha inaugurato un nuovo centro operativo del servizio BRT fresh a Pescara, con l’obiettivo di potenziare la rete logistica per la consegna di prodotti alimentari freschi in Abruzzo e nelle aree limitrofe. Il servizio è attivo sia in ambito B2B che B2C.

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb