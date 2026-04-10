A Lanciano l’inaugurazione dei nuovi convogli TUA, investimenti, sicurezza e crescita ridisegnano la mobilità ferroviaria abruzzese

Intitolati a Sergio Marchionne, Elena Sangro, Filomena Delli Castelli e a Piero Di Pietro.

Non è solo un’inaugurazione, ma un segnale preciso: il futuro del trasporto ferroviario in Abruzzo corre su rotaie nuove, moderne e sempre più integrate. Con l’ingresso in servizio di quattro elettrotreni Alstom Coradia ETR 104, la società TUA consolida una delle flotte più giovani a livello regionale e rilancia la sfida della mobilità sostenibile.

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Marco Marsilio, il presidente di TUA Gabriele De Angelis, il manager director di TUA Maxmilian Di Pasquale, il direttore della divisione Ferroviaria, Silvio Liberatore, l’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca, il consigliere regionale Nicola Campitelli.

I nuovi convogli portano nomi che raccontano storie diverse ma ugualmente significative: Sergio Marchionne, simbolo dell’industria italiana nel mondo; Elena Sangro, figura iconica del cinema muto; Filomena Delli Castelli, protagonista della storia politica abruzzese; e Piero Di Pietro, dipendente Tua scomparso nella tragedia di Rigopiano insieme alla moglie Barbara. Un tributo che intreccia innovazione e memoria, tecnologia e identità.

La cerimonia, di stamane, che si è tenuta alla Stazione Ferroviaria di Lanciano di TUA, è stata davvero carica di emozione, poichè erano presenti anche le figlie di Di Pietro, Federica e Fabrizia, a testimonianza di un legame che va oltre il lavoro e diventa comunità, ma soprattutto memoria di un uomo che l'azienda ha voluto ricordare per il suo impegno e la sua dedizione nel lavoro e che purtroppo è stato vittima di una tragedia che ha segnato profondamente l'Abruzzo e che non dovrà mai più ripetersi.

L’arrivo dei nuovi treni si inserisce in un percorso già avviato: in poco più di due anni e mezzo sono nove gli elettrotreni entrati in flotta, mentre si rafforzano i collegamenti strategici.

Dopo l’attivazione della tratta verso Roma nel 2023 e quella verso Ancona nel 2025, proprio su quest’ultima direttrice si registrano numeri in crescita, con circa 180 passeggeri al giorno e 25mila viaggiatori trasportati in pochi mesi. Sul fronte della sicurezza, Tua ha ottenuto nel novembre 2025 il rinnovo quinquennale del Certificato Unico da parte di ANSFISA, mentre l’affidabilità del servizio si attesta su livelli elevati: il 97% dei treni programmati è stato effettuato nel 2025. Un dato che fotografa un sistema sempre più solido.

Dietro questi risultati c’è anche un importante piano di investimenti: circa il 30% dei 90 milioni di euro dei fondi FSC è già in fase di appalto o con cantieri avviati. A questo si affianca un processo di digitalizzazione che punta a migliorare la gestione operativa e il lavoro del personale, tra scarico automatico dei dati di bordo e tecnologie avanzate di supporto.

Non solo infrastrutture, ma anche formazione e ricerca. Emblematico il caso dello studio sviluppato da Roberto Iorio sugli ETR 104, segno di un dialogo concreto tra azienda e università, capace di generare competenze e innovazione. E mentre prosegue l’ammodernamento della tratta Lanciano–San Vito, destinata entro il 2027 a passare da 18 a 52 treni giornalieri, il messaggio è chiaro: il trasporto ferroviario non è più una promessa, ma una leva reale di sviluppo per il territorio Abruzzese.