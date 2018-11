“Abbiamo partecipato a due rassegne fieristiche e i risultati sono stati davvero positivi, all'EcoMob di Pescara Expo dedicato alla mobilità sostenibile, all’ecoturismo e all’ecologia ambientale, Alessandro Porreca, Responsabile Esercenti dell’area Lanciano e dintorni, ha presidiato il nostro stand accogliendo diversi visitatori. Nuovi Iscritti, in veste di clienti, molti dei quali interessati a sviluppare una propria “Rete”. La curiosità si è anche diffusa tra gli espositori che si sono avvicinati a Passa il Segreto iscrivendosi e complimentandosi per la semplicità e il vantaggio economico offerti a chi compra e chi vende – ha commentato con soddisfazione Fabrizio Sciancalepore, ideatore di questo nuovo progetto economico che punta alla partecipazione – siamo stati presenti anche al “Parco Esposizioni di Novegro” a Milano Linate dove si è svolto il “Salone internazionale del benessere e dello sport”. Due giornate intense e costruttive, per due giorni abbiamo incontrato nuovi clienti iscritti e alcuni produttori presenti che, incuriositi dal nostro sistema economico partecipativo, hanno aderito mettendo a disposizione della Community i loro prodotti. Abbiamo pure visitato “Goloseria Milano 2018”, arrivata oramai alla 13° edizione. Anche qui abbiamo incontrato molti produttori provenienti da ogni regione italiana, degustando formaggi, composte e confetture, vini di pregio e curiosità gastronomiche. Non possiamo inserirli tutti insieme nella Community - per ora - ma stiamo selezionando i produttori che secondo noi hanno le giuste caratteristiche di qualità di prodotto e serietà aziendale per poterli offrire ai nostri clienti iscritti”.

Passa il Segreto quindi comincia ad affermarsi e farsi conoscere anche oltre i confini regionali anche se il cuore di questo speciale viaggio restano Lanciano e il territorio frentano ai quali sono destinati alcuni interessanti eventi.

“Domenica 25 novembre, saremo presenti presso l’hotel “Villa Medici” di Lanciano per presentare l’iniziativa nell'ambito di un incontro organizzato da Ascom Abruzzo. Nel pomeriggio – rendo noto Sciancalepore – saremo all’Osteria Patria di Lanciano dove si svolgerà un incontro gratuito per far conoscere le caratteristiche e le proprietà dell’Acqua Alcalina Ionizzata. L’evento è organizzato con la collaborazione del Naturopata Alcalino Giuseppe Labate. Dalle 10,00 alle 22,0 di martedì 4 emercoledì 5 dicembre, sempre presso l’Osteria Patria, sarà possibile conoscere e degustare gratuitamente i prodotti che Passa il Segreto “porta a casa” dei propri iscritti. Le due giornate hanno lo scopo di presentare l’iniziativa “Passa il Segreto a Casa Tua” e di fornire anche idee regalo per il Natale”.