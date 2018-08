I ponti evidenziano l'ammaloramento del cemento oltre che i ferri scoperti, alla luce dei recenti eventi di cronaca ci rendiamo conto che non è il caso di sottovalutare una simile situazione."

Queste le dichiarazioni del gruppo consiliare Prima Popoli, Mario Giuseppe Lattanzio capogruppo e Vanessa Combattelli vice presidente del Consiglio in un comunicato stampa.

"Per questa ragione richiediamo un controllo dei ponti tramite prove strutturali e uno studio di vulnerabilità sismica, questo affinché possa essere realizzato un progetto di adeguamento sismico compatibile con le norme vigenti in materia.

Così importante è il Ponte Zugaro, realizzato nel 2013 dalla Provincia ma di responsabilità comunale che, da quanto prevedono le schede tecniche, necessita di una manutenzione ogni tre anni essendo fatto di legno.





Prevenire è meglio che curare, non vogliamo creare allarmismi ma bensì segnalare dei disagi prima che diventino dei problemi, c'è una bella differenza tra opposizione presente e costruttiva e opposizione cieca e semplicemente distruttiva, ci teniamo a marcare tale particolarità"