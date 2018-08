MozzagrognaINsuite si propone ancora una volta, con i suoi concerti, come un luogo ideale nel quale cogliere attraverso la musica ciò che sfugge ai rigori della logica. Offrire così l’occasione ad ognuno di scoprire affinità, abbandoni, contraddizioni, e inerpicarsi in quel mondo emotivo che spesso crediamo altro da noi. “Credo che la cosa più importante per un musicista sia quella di trasmettere a chi lo ascolta un’immagine di tutte le cose meravigliose che sente e avverte nell’universo” diceva John Coltrane. Ecco lo spirito dell’evento, proporre, attraverso generi e programmi musicali diversi, attraverso appuntamenti diversi, quella visione emotiva del mondo che si rivela tra le mani degli artisti.

Mercoledì 8 agosto alle ore 21:30 nella splendida cornice del Palazzo Marcantonio, la prima serata della rassegna MozzagrognaINsuite, il concerto “Classic night” con Alexander Romanovsky al pianoforte e Miriam Prandi al violoncello. Una suite che fonde alcuni branidella grande musica classica della tradizione europea da Bach a Chopin e Tchaikovsky per chiudere con le note di Tango di Astor Piazzolla. Giovedì 9 agosto alle ore 21:30 seguirà la seconda serata di MozzagrognaINsuite con il concerto “Groovanda Plus Horn Session Plus Keyo Rap Special Guest Patches Stewart”. Un progetto che nasce da una volontà di MR B (Enrico Bevilacqua) , che ha riunito tutti gli ingredienti essenziali per creare una bomba funky. Il sound è di un groove estremo passando da Miles Davis ai Temptation, ma anche da James Brown a Prince. Groovanda è formata da un quartetto di base più la sezione fiati: MR B (Enrico Bevilacqua) – bass, Emiliano Pari – vocals and keyboards, Piero Masciarelli – guitar, Francesco Isola – drums, Carlo Micheli-sax, Ambrogio Frigerio – trombone, Keyo Rap – vocals, Patches Stewart- trumpet.