L’A.Na.S.Me.S, “Associazione Nazionale Specialisti in Medicina dello Sport, G.D’Annunzio” è stata istituita da un gruppo di “specializzati in Medicina dello Sport presso l’Università di Chieti” e dal 2015 aperta anche a medici specialisti o specializzandi in altre branche, a fisioterapisti, a laureati in scienze motorie e a coloro che operano dal punto di vista scientifico nella medicina dello sport; il suo fine è stato ed è quello di prendere in esame le varie problematiche scientifiche della medicina dello sport.

L’obiettivo di questo XXXIV congresso vuol essere quello di approfondire alcune problematiche cardiologiche dell’attività sportiva, l’attività sportiva dei diversamente abili, ed il ruolo dei nutrienti, dei supporti energetici e di una corretta alimentazione nello sport.

Le relazioni congressuali programmate potranno contribuire a migliorare le conoscenze dell’ambito della medicina sportiva.

L’evento è indirizzato a medici dello sport, cardiologi, nutrizionisti, medici di medicina generale, dietisti, fisioterapisti, laureati in scienze motorie ed operatori a vario titolo del mondo dello sport.

Presidenti del Congresso sono Levino Flacco, presidente Nazionale ANASMES U.d’A. e Nicolantonio D'Orazio, professore ordinario di nutrizione umana e clinica, presso l’Università “G. d’Annunzio”

Il Congresso si aprirà con il seminario per gli studenti di Scienze Motorie dal titolo “Dalla prescrizione dell'esercizio all'attività motoria preventiva adattata (A.M.P.A.)”.

Un momento importante sarà, inoltre, la lettura inaugurale dal titolo “L'importanza dello screening medico sportivo oggi” del dott. Alessandro Biffi, responsabile Sanitario Scuderia Ferrari F1.

In apertura di congresso saranno premiati gli atleti abruzzesi Paolo Nicolai,medaglia d’argento, insieme a Daniele Lupo, alle Olimpiadi di Rio beach volley, e uno dei tennisti in carrozzina più forti d’Italia, Antonio Cippo.

Il Congresso sarà articolato nelle seguenti sessioni:

L'ATLETA PARALIMPICO

CARDIOARITMOLOGIA DELLO SPORT

FISIOPATOLOGIA DELLA NUTRIZIONE

ASPETTI NUTRIZIONALI NELLO SPORT

ASPETTI NUTRIZIONALI PRATICI ED APPLICATIVI



PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASI CLINICI