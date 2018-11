Vedrà la partecipazione di oltre 300 studenti delle terze classi. L'evento intende avvicinare i giovani al mondo dell'impresa focalizzando l'attenzione sull'alternanza scuola lavoro alla luce della Riforma "Renzi-Giannini".



I ragazzi avranno, infatti, la possibilità di ascoltare le esperienze di Imprenditori e Manager di Confindustria. Si introdurrà anche il tema del PMI DAY che si svolgerà il prossimo venerdì 16 novembre e approfondirà l'importanza del Made in Italy e il tema della lotta alla contraffazione.



Per il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Chieti Pescara saranno presenti: Manuel Pantalone e Livio Di Bartolomeo. Interverranno per il Comitato Piccola Industria di Confindustria Chieti Pescara: Enrico Perticone e Rita Annecchini.

Obiettivo della giornata sarà, inoltre, quello di presentare il ruolo che il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria ha nell'Education e nella diffusione della Cultura d'impresa. In particolare, mostrare l'impegno quotidiano di tante imprese a favore della crescita dell'occupazione e del benessere per tutta la collettività.

Per ulteriori informazioni Confindustria Chieti Pescara:

Ufficio Relazioni con i Media - Dr.ssa Laura Federicis – tel 0854325543 l.federicis@confindustriachpe.it