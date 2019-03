Quest’anno il Premio Speciale IZSAM G. Caporale per un filmato sulla relazione uomo-animale spegne le sue prime 10 candeline. Tra i tanti incarichi scientifici ricoperti dall’Istituto di Teramo ci sono il Centro di Collaborazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale per il Benessere Animale e il Centro di Referenza Nazionale per l’Igiene Urbana Veterinaria. In forza di questi prestigiosi ruoli scientifici e per una naturale predisposizione alla divulgazione e all’informazione nei confronti dei cittadini, nel 2010 l’Ente ha deciso di istituire il Premio Speciale all’interno del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica “Gianni Di Venanzo”.







L’obiettivo è veicolare la conoscenza e la sensibilità nei confronti degli animali e del loro benessere attraverso il mezzo comunicativo del cinema, sensibilizzando l’opinione pubblica sugli effetti della complessa interazione tra persone e animali negli ambienti di vita contemporanei: un tema oggi più che mai centrale per i consumatori europei divisi tra etica e scienza e, soprattutto, sempre più attenti alle condizioni di vita degli animali impiegati in ambito scientifico, sperimentale e terapeutico, in attività commerciali, in contesti ricreativi, didattici ed educativi.



Il X Premio Speciale IZSAM G. Caporale è indirizzato agli studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado e delle Università. Sono ammessi filmati di una durata che va da 3 a 15 minuti. Non ci sono limitazioni in merito alla forma artistica degli audiovisivi che possono essere di stampo documentaristico o cinematografico. Il 1° Premio quest’anno è stato aumentato e consiste in € 1.000,00a titolo di parziale rimborso spese. I filmati devono essere spediti, o consegnati a mano, entro venerdì 20 settembre 2019a:Comunicazione Istituzionale - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzoe del Molise “G. Caporale” - Campo Boario - 64100 Teramo.



Bando e scheda d’iscrizione del X Premio Speciale IZSAM G. Caporale sono disponibili a questo indirizzo web: http://www.izs.it/IZS/Comunicazione/Premio_Speciale_IZSAM_G_Caporale.