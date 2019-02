Unitamente ai Vigili del Fuoco, le Forze di Polizia e un operaio comunale, lo stesso Sindaco è intervenuto sul posto per interdire il traffico e la viabilità e transennare l’area.

«Sono in corso le verifiche tecniche per accertare le cause dello smottamento – fa sapere il Sindaco Di Primio – ma, sentito l’ufficio Lavori Pubblici, ho già dato disposizione di intervenire con lavori di somma urgenza per ripristinare la viabilità dell’area. Nel corso della mattina verrà accertata se la causa del cedimento è dipesa da una rottura idrica o da uno sgrottamento delle cavità sottostanti.

La Polizia Municipale, fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza, ha disposto: l’istituzione del divieto di transito veicolare in Via A. Herio, nell’area antistante l’intersezione con Via Spaventa; la sospensione temporanea del divieto di transito per gli autobus in Via Ciampoli, l’obbligo di svolta a sinistra verso Piazza Falcone e Borsellino, per gli autobus ed i mezzi pesanti; l’obbligo di svolta verso Via Ciampoli, per i mezzi pesanti provenienti da Via S. Olivieri; l’obbligo di svolta a sinistra verso il Terminal Bus di Via A. Herio, per gli autobus provenienti da Via S. Olivieri; l’obbligo di svolta a sinistra verso Via dei Vezii, per i veicoli provenienti da Via A. Herio – lato Via S. Olivieri, eccetto autobus e mezzi pesanti; l’obbligo di svolta a sinistra verso Via Pianell o verso Via Madonna degli Angeli, per i veicoli in uscita da Via Spaventa, eccetto autobus e mezzi pesanti; l’obbligo di svolta a destra verso Via Pianell, per i veicoli provenienti da Via Madonna degli Angeli, eccetto autobus e mezzi pesanti».

Il Trasporto Pubblico Locale subirà le seguenti modifiche sul percorso degli autobus:

LINEA 1: P.le S. Anna – Piazza Garibaldi – Via S.Olivieri – Via Ciampoli – Terminal Bus – Via Madonna degli Angeli – Via Colonnetta;

LINEA 1: Ospedale Clinicizzato - Via Colonnetta – Via Madonna degli Angeli – Terminal Bus – Via Gran Sasso – Via Picena – Piazza Garibaldi – S.Anna;

LINEE 2 e 9: Via Gran Sasso (Terminal Bus) – Via Madonna degli Angeli - Via Maiella – Via G.C.Spatocco – Via S.Camillo De Lellis…..;

LINEE A e B: Via Gran Sasso (Terminal Bus) – Via Madonna degli Angeli Via Maiella – Via G.C.Spatocco – Via Martiri Lancianesi…;

Linee 3, 11, 12, 12/: si attesteranno al Terminal Bus di Via Gran Sasso.

TUA Spa attesta i propri servizi al Terminal Bus di via Gran Sasso.