I documenti in questione, donati dalla famiglia Cordella al Comune di Vasto nel 2015 e conservati nell'Archivio storico comunale "Casa Rossetti", sono stati riordinati e inventariati e successivamente, in base alla rilevanza e alla loro tipologia, indicizzati e digitalizzati.

Ernesto Cordella, celebre esploratore vastese, è stato protagonista dell'esplorazione di una vasta area del Congo all'inizio del XX secolo per conto del governo belga e tutti i suoi documenti, come lettere, diplomi, annotazioni di viaggio, taccuini e fotografie, sono stati nel tempo conservati e costituiscono un importantissimo patrimonio storico.



“Il lavoro archivistico di Stefano Menna - ha dichiarato il sindaco di Vasto Francesco Menna - è premessa necessaria affinché tale patrimonio documentario possa essere debitamente conservato, approfondito e studiato. Fin dall’inizio del mandato ci siamo impegnati nella direzione di valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale della città.”.