“La rapina di stamani alla banca Bper di Via San Michele a Vasto, la seconda nel giro di sette mesi circa, denota ancora una volta come non sia per nulla terminata quella che non abbiamo mai avuto timore di definire, men che meno oggi, una vera e propria emergenza sicurezza in città”. Non usa mezzi termini Marco di Michele Marisi, Responsabile di ‘Giovani In Movimento’, il sodalizio dei giovani del centrodestra vastese, commentando l’episodio di stamani.