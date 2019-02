La CCVA, istituita dall’Amministrazione comunale per affiancare l’Ufficio Ambiente nella gestione di procedimenti complessi in materia ambientale, ha motivato i pareri evidenziando le carenze riscontrate nello studio di incidenza, le omissioni delle analisi chimiche dei rifiuti imballati, nonché la mancanza della indicazione dei potenziali effetti biologici diretti o indiretti sulle comunità del SIC. Non sono inoltre stati forniti i dati relativi all’infiammabilità che deve essere valutata come rischio potenziale che, in caso di incidente, avrebbe indubbiamente effetto su specie e habitat presenti nel sito tutelato SIC IT7140108.



“Avevamo già espresso preoccupazione su questo impianto - ha dichiarato l’assessore alle Politiche Ambientali, Paola Cianci - in occasione del Tavolo per l’Ambiente e la risposta dei tecnici competenti è la prova della forzatura di un simile progetto nelle vicinanze di un'area protetta. Manteniamo alta l'attenzione sugli equilibri ambientali di quell'area, con l'impegno di portare avanti il lavoro sulla variante del PRT della Zona Industriale insieme alla Provincia e all'Arap”.