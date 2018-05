E' stato l'anziano genitore a denunciare la grave situazione familiare con i ripetuti disturbi della personalità dell'indagato, seguito dal Centro d'igiene mentale, con una particolare indole violenta e incline all'aggressione fisica. In un ultimo episodio il 57enne ha malmenato per strada la badante e aggredito il genitore con un bastone e tavole di legno procurandogli lesioni giudicate guaribili in trenta giorni. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Vasto, Italo Radoccia, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Michele Pecoraro a seguito dell'attività investigativa coordinata dal comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vasto, maggiore Amedeo Consales. L'arrestato è rinchiuso nel casa circondariale di Torre Sinello in attesa dell'interrogatorio di garanzia.