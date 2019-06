"Un particolare ringraziamento va rivolto al sindaco Francesco Menna e alla Giunta comunale, per la Delibera con cui è stata messa a disposizione del Comitato promotore il sito su cui è stato realizzato il manufatto marmoreo, su progetto del prof. arch. Domenico Renzetti." Si legge in una nota.

A cinquantuno anni dalla morte di don Felice (23-11-1912/26-05-1968), ancora tanti vastesi, a cominciare dal suo storico vice parroco don Luigi Smargiassi, che hanno collaborato con lui e lo ricordano con commosso affetto e devozione, hanno promosso la realizzazione di una tomba nuova per perpetuarne la conoscenza ed il ricordo anche tra le nuove generazioni.

Don Felice Piccirilli è stato parroco della cattedrale di S. Giuseppe dal 1942 al 1968, anno della sua morte. Ha condiviso con i suoi parrocchiani, quindi, le difficolta e le tragedie dell’ultima guerra e soprattutto del dopoguerra, la miseria, i lutti di tante famiglie e poi la faticosa ricostruzione.

Tutto questo veniva ricordato quel pomeriggio del 27 maggio del 1968, quando l’intera città, davanti alla cattedrale, assistette al suo funerale: giovani ed anziani, uomini e donne, benestanti e diseredati, credenti e non credenti piangevano la morte del “loro” parroco, del concittadino che aveva amato Vasto con tutte le sue forze; parroco e pastore, padre e fratello, castigatore sferzante dei costumi e sereno rifugio dei più umili, inflessibile sui principi di fede, docile strumento della Provvidenza in cui ciecamente credeva, tenero e remissivo con i giovanissimi che amava più di tutti, per loro aveva sempre una caramella!

Questo grande figlio di Vasto, sintesi di tante opere di assistenza e formazione umana e spirituale, sarà ricordato in futuro anche con l’apposizione di una targa nella piazzetta che reca il suo nome, adiacente le Cattedrale.