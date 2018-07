Un’estate all’insegna della tranquillità a Fossacesia. Per far fronte alla necessità di prevenire e contrastare l’eventuale verificarsi di reati, per una sicurezza stradale e in mare, l’Arma dei Carabinieri ha messo a disposizione del Comando Stazione della città altre 4 unità, portando a 12 il numero del personale a disposizione.